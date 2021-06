ServiceNow nomme Vélina Coubès et Fabien Darrigues à la tête du marketing et de la communication pour la région EMEA Sud

juin 2021 par Marc Jacob

ServiceNow annonce la nomination de Vélina Coubès et Fabien Darrigues qui rejoignent l’entreprise respectivement aux postes de Senior Director Marketing et Head of Communications pour la zone EMEA Sud, basés à Paris. Ce renforcement des équipes intervient en soutien des efforts initiés par ServiceNow pour accompagner sa forte croissance sur ce marché prioritaire qui inclut l’Europe du Sud (France, Espagne, Italie, Portugal), Israël, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Vélina Coubès, Senior Director Marketing, South EMEA

Avec près de 25 années d’expérience dans le développement et l’exécution de stratégies marketing corporate dans le domaine des logiciels B2B, Vélina Coubès rejoint désormais ServiceNow en qualité de Senior Director Marketing South EMEA. Elle supervisera les équipes internationales et le développement des campagnes marketing en soutien de la région EMEA Sud. Diplômée de l’ESSCA et d’HEC Paris en Marketing, Vélina Coubès réalise ses premiers pas chez Symantec en 1998 en tant qu’Enterprise Marketing Manager France où elle contribua pendant 6 ans au positionnement de la marque sur le marché B2B. Elle poursuit sa carrière chez Microsoft où, pendant 5 ans, elle occupera différentes fonctions marketing.

Vélina intègre Salesforce en 2012 comme Senior Manager Marketing & Communication Southern EMEA avant de prendre la tête du département Marketing du leader mondial des solutions d’assurance-crédit EULER HERMES en 2015.

En 2016, pour Tableau Software, une filiale de Salesforce, elle devient Directrice Marketing South EMEA & Emerging Markets.

Fabien Darrigues, Head of Communications, South EMEA

Diplomé en Science de l’Information et de la Communication à l’Université Bordeaux Montaigne, Fabien Darrigues débute sa carrière en 2001 comme Consultant en Relations Publics au sein du Groupe Publicis. Il rejoint ensuite le leader américain des technologies mobiles Qualcomm en 2008 pour qui pendant 7 ans il développera des stratégies de communication corporate et produits en France et dans d’autres pays européens.

En 2015, il devient Directeur de la Communication pour PayPal en Europe du Sud avant d’intégrer le siège de Pernod Ricard à la tête de la communication corporate externe en 2018, où il aura notamment pour mission de protéger la réputation du 2e Groupe mondial de vins et spiritueux.

Avec près de vingt années d’expérience en stratégies de communication, Fabien Darrigues prend aujourd’hui la tête du département Communication de ServiceNow pour le marché EMEA Sud. Il a en charge l’ensemble de la communication externe et interne sur ce marché prioritaire avec pour mission de développer la notoriété et la réputation de l’entreprise ainsi que l’engagement des équipes.