BlackLine obtient la certification ISO/IEC 27017

juin 2021 par Marc Jacob

Montrant une fois de plus la voie sur le marché des solutions cloud de mo-dernisation de la clôture financière, BlackLine (Nasdaq : BL) obtient la certification ISO/IEC 27017:2015, qui atteste de la conformité de l’entreprise avec un standard reconnu à l’échelle internationale en matière de sécurité dans le cloud. Cette validation confirme que les ser-vices internes de BlackLine respectent les dernières normes de sécurité de l’information, et prouve que l’entreprise entretient et assure la mise en application de politiques et procédures robustes et efficaces visant à garantir la sécurité et la confidentialité des données gérées par sa plateforme.