Alexandra Girard prend la direction des Ressources Humaines de l’éditeur de solutions logicielles kShuttle

octobre 2021 par Patrick LEBRETON

Diplômée de l’ESC Amiens Picardie avec une spécialisation en Ressources Humaines, Alexandra a commencé sa carrière dans le secteur bancaire pour gagner très rapidement le secteur des nouvelles technologies en rejoignant l’ESN spécialisée en pilotage de la performance et en data, Business & Décision, en 2001.

Tout d’abord chargée des ressources humaines sur des aspects généralistes, elle a pris la direction des Ressources Humaines pour la région Ile de France de l’entreprise. Durant 12 ans, elle a accompagné l’ESN dans sa très forte croissance (de 200 collaborateurs à plus de 2000 en moins de 10 ans) sur tous les sujets liés à la gestion des collaborateurs.

En 2014, elle rejoint la société de Conseil et d’édition spécialisée en Data, Ysance, en tant que DRH en charge également de la RSE. Durant près de 8 ans, elle accompagne la mutation de l’entreprise vers un nouveau business model d’éditeur de logiciels data marketing.

Ce nouveau poste au sein de KSHUTTLE confirme l’appétence d’Alexandra à relever des challenges et à accompagner des entreprises en croissance. En effet, KSHUTTLE a réalisé en octobre 2020 une levée de fonds afin d’accélérer sa croissance et son développement en Europe et aux Etats-Unis avec la commercialisation de ses solutions logicielles autour des normes IFRS16/ASC842/ANC20.01 pour la finance et de ses solutions répondant aux réglementations sur les sujets liés au développement durable (RSE, HSE, ESG et risques climatiques).