European Cyberwomenday by CEFCYS : Annonce des Finalistes de la deuxième édition du Trophée européen de la Femme Cyber

octobre 2021 par Marc Jacob

La nouvelle édition du Trophée européen de la Femme Cyber se tiendra au Pavillon des Etangs (Paris XVIe) le mardi 26 octobre prochain. A cette occasion, le CEFCYS organisera son 11ème colloque dans le cadre de l’European CyberSecurity Month. Cette année encore, l’événement sera hybride avec une présence sur place possible sur invitation et une retransmission de l’événement en ligne, pour tous. Pour s’inscrire à l’événement en ligne, c’est ICI

Les finalistes françaises dans les 6 catégories

Composé de 9 hommes et 9 femmes, personnalités reconnues de la Cybersécurité en France et en Europe, le Jury 2021 s’est réuni cette semaine autour de Christine HENNION, Député des Hauts-de-Seine, Présidente du Jury afin d’élire les finalistes de cette nouvelle édition.

Direction Executive ou Entrepreneure : Delphine Chevallier - Sylvie Jonas - Éléna Poincet Professionnelle de la Cyber : Dr. Yosra BARBIER BM, CISSP®, Ph.D. - Séverine F. - Sarah Zennou Métiers Supports de la Cyber : Louise Bautista - Laini Cultier - Caroline Henimann Etudiante à l’avenir prometteur : Mathilde Boivin - Clara FOUCHER - Emilie Peneloux Femme Cyber Chercheuse : stephanie anceau - myriam quemener - Laurane Raimondo - Florence Sedes Femme Cyber Militaire : Céline Inial - Fabienne L. - sara Sellos

Les finalistes européennes dans les 5 catégories Direction Executive ou Entrepreneure : Létitia C. - Margo Koniuszewski - Carmen Marsh Professionnelle de la Cyber : Natacha B. - Susana Gonzalez Ruisanchez - ADRIANNA L. Métiers Supports de la Cyber : Nelly Cornejo - Anne Mickler - Malika Smaïli Etudiante à l’avenir prometteur : Tatiana Majdalani - Kritika Roy - Christine Samandel Femme Cyber Chercheuse : Anne Canteaut - Irene Kamara - Ekaterina Rudina

Au delà de son Jury prestigieux, le Trophée européen de la Femme Cyber est également soutenu par des partenaires privés (Kaspersky, Orange Cyberdéfense, Sopra Steria, TheGreenBow, Wallix, CyberCercle, DocaPoste, Yogosha, Human, ATOS-Digital Security, Accenture, Claroty), institutionnels et associatifs (Le CESIN, Le CLUSIF, le PEC, L’ENISA, l’ANSSI, l’ARCSI, la fondation Femmes@numérique, la Fondation Française de Cybersécurité, Numeum, Le Campus Cyber), et les médias.

" Les femmes en cybersécurité font la différence tous les jours par la grande richesse de leurs talents, par leur implication, leur innovation, leur engagement et leur persévérance. Nous sommes très heureuses avec toutes les CEFCYSsiennes et tous les CEFCYSsiens d’avoir donné une dimension européenne à ce trophée. Nous avons à cœur de faire reconnaître, d’honorer et de célébrer les réalisations de ces femmes méritantes dans l’un des domaines les plus exigeants, des plus évolutifs, et des plus techniques." déclare Nacira Salvan, Présidente fondatrice du CEFCYS.

Inscription gratuite via ce lien