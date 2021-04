Airbus fournit Tactilon Agnet à l’opérateur de réseau mobile indien BSNL

avril 2021 par Marc Jacob

Airbus et son distributeur à valeur ajoutée Arubaito India Private Limited, ont été sélectionnés pour fournir la plateforme de communication et de collaboration Tactilon Agnet 500 au marché indien, par le biais de l’opérateur de réseau mobile indien BSNL.

Parfaitement adaptée aux communications sécurisées et aux missions critiques des entreprises, la plateforme Tactilon Agnet 500 d’Airbus est une solution de collaboration de groupe flexible et évolutive, offrant la fonctionnalité Push-to-Talk, les appels vidéo, le partage d’informations avec des groupes, la localisation en temps réel, le chiffrement de bout en bout et les alertes d’urgence.

Dans le cadre de ce contrat, BSNL mettra à disposition le Tactilon Agnet 500 d’Airbus sur les réseaux mobiles haut débit. Ainsi, les organisations de défense, de police, du transport, de la santé, de l’énergie, de la gestion des sinistres, ainsi que les aéroports, ports, exploitations minières, pétrolières et gazières et d’autres entreprises pourront utiliser des solutions de communication voix, texte et données sécurisées, individuelle ou de groupe, via le réseau de télécommunications de l’opérateur public BSNL.

Grâce à Tactilon Agnet 500, les utilisateurs pourront mettre à disposition de leurs collaborateurs et équipes, des communications sécurisées, fiables et résilientes, sans pour autant allouer des investissements couteux à un réseau sécurisé dédié.

« C’est le premier contrat de ce genre en Inde. Dans le cadre de notre stratégie, nous prenons contact avec des opérateurs de réseau mobile tels que BSNL pour mettre à disposition nos technologies de pointe, sans que les entreprises investissent dans un réseau Tetra sécurisé, et l’infrastructure nécessaire pour l’exploiter » explique Selim Bouri, Head of Middle-East North Africa and Asia Pacific pour Secure Land Communications, Airbus.

Grâce à ce pas en avant, les entreprises disposent de communications de groupe sécurisées et fiables ainsi que de l’efficacité opérationnelle, une meilleure perception de la situation tactique, et d’autres fonctionnalités fournies par nos technologies » a ajouté Selim Bouri.

Dans le cadre de ce partenariat, un contrat a été signé entre le distributeur à valeur ajoutée d’Airbus, Arubaito, et BSNL.