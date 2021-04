Bundesdruckerei et Veridos continuent de sécuriser les voyages dans le monde pour cinq années supplémentaires

avril 2021 par Marc Jacob

En 2015, Bundesdruckerei a remporté le contrat pour la conception et l’exploitation du RCP de l’OACI dans le cadre d’un appel d’offres public. Depuis, elle fournit une infrastructure géo-redondante hautement sécurisée et hautement disponible pour le service RCP sur les sites de Montréal et d’Abou Dhabi par l’entremise de la société D-Trust GmbH située à Berlin, le fournisseur allemand de services de confiance du Groupe Bundesdruckerei, avec le soutien de Veridos. Le soutien opérationnel et technique apporté à l’OACI et aux pays participant au RCP incombe en effet à Veridos. Veridos est une joint-venture composée de Bundesdruckerei et de Giesecke+Devrient qui aide les pays participants à se connecter au RCP et à l’utiliser, analyse les problèmes techniques et contribue à la mise en œuvre des normes applicables. Grâce au soutien de Veridos, la conformité des pays participants aux normes requises et la qualité des données du RCP de l’OACI ont augmenté de manière considérable. Veridos soutient également l’Organisation de l’aviation civile internationale elle-même par l’intermédiaire d’un contact direct au siège de l’OACI à Montréal.

L’OACI rend les voyages mondiaux plus sûrs grâce au RCP. Aux frontières de nombreux pays du monde entier, les agents de contrôle utilisent des appareils de lecture spécialement conçus pour vérifier si les passeports électroniques présentés sont authentiques, faux ou falsifiés. Ce contrôle est également effectué à l’aide des systèmes eGates dans de nombreux aéroports. La signature figurant dans la puce du passeport est vérifiée à l’aide du certificat émis par le pays ayant délivré le passeport. Ces certificats de signature et les listes de révocation correspondantes sont mis à disposition dans le RCP de l’OACI. Cela signifie que les pays participants ne doivent pas échanger ces certificats bilatéralement avec chaque pays, mais qu’ils peuvent les récupérer à tout moment de manière centralisée et les intégrer dans leurs propres solutions de contrôle des frontières.

Depuis mars 2020, l’Organisation de l’aviation civile internationale met également régulièrement à disposition la liste maîtresse OACI, qu’elle a établie en collaboration avec Bundesdruckerei et Veridos. Cette solution permet à l’OACI de simplifier la fourniture de certificats racine délivrés par les autorités de certification CSCA (Country Signing Certificate Authorities) des pays participants. Ces certificats racine, qui font office d’ancres de confiance (trust anchors), sont utilisés pour valider tous les autres certificats délivrés. La liste maîtresse de l’OACI permet aux pays de télécharger les certificats racine des pays participant au RCP de l’OACI et de les importer dans leur environnement. « Nous sommes ravis que l’OACI et les pays participant au RCP nous fassent confiance pour soutenir ce service important pour une nouvelle période de cinq ans », a commenté Stefan Hofschen, PDG du Groupe Bundesdruckerei. « Le renouvellement de notre contrat témoigne une nouvelle fois de l’expertise de Bundesdruckerei en matière de protection des identités et démontre que notre infrastructure hautement sécurisée satisfait pleinement aux exigences requises ».

« Le RPC de l’OACI est une grande réussite », a ajouté Andreas Räschmeier, PDG de Veridos. « Il y avait 49 pays participants lorsque le nouveau système a été mis en service il y a cinq ans ; ils sont actuellement 76. Nous prévoyons une croissance tout aussi prometteuse au cours des cinq prochaines années. Nous sommes fiers d’être le prestataire de services d’une solution aussi importante et de pouvoir poursuivre notre travail après cinq années de succès ».