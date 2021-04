La MedTech Median Technologies s’appuie sur Alibaba Cloud pour déployer sur le cloud ses opérations de CRO d’imagerie en Asie

avril 2021 par Marc Jacob

Alibaba Cloud, la branche data intelligence et technologie numérique d’Alibaba Group annonce que la medtech française Median Technologies, spécialiste en solutions innovantes et services pour l’analyse des images médicales, s’appuie sur les technologies d’Alibaba Cloud pour délivrer ses services d’imagerie pour les essais cliniques sur le cloud tout en optimisant la gestion de ses infrastructures IT.

« Le partenariat avec Alibaba Cloud nous a permis d’optimiser la gestion de nos infrastructures IT afin de délivrer nos services d’imagerie pour les essais cliniques à nos clients de façon excellente et dans les meilleures conditions », déclare Nicolas Dano, COO de l’activité iCRO de Median Technologies. « Alors qu’Alibaba Cloud continue de mener et de fournir des solutions de cloud computing avec son ADN innovant, nous pouvons poursuivre nos activités et notre développement sans avoir besoin de réfléchir à deux fois à notre infrastructure informatique. »

« Nous sommes honorés de nous associer à Median Technologies et de leur permettre de fournir leurs services et solutions d’imagerie médicale de manière fiable, conforme aux exigences de leurs clients et de manière rentable », a déclaré Raymond Ma, General Manager pour l’Europe d’Alibaba Cloud Intelligence. Median Technologies a développé une forte présence de marque, une équipe et des activités en Chine, un marché complexe à pénétrer, et recherchait un partenaire mondial capable de servir son activité de CRO d’imagerie et d’accélérer ses opérations. L’entreprise a compris qu’elle avait besoin de partenaires technologiques et commerciaux locaux pour atteindre ses objectifs d’expansion dans la région et mieux servir ses clients biopharmaceutiques en Chine.

En tant que fournisseur de services de cloud computing de premier plan dans l’APAC et dans le monde entier, Alibaba Cloud était le choix évident pour Median Technologies. La présence d’Alibaba Cloud en Europe et les innovations technologiques reconnues mondialement signifiaient également que Median Technologies pouvait compter sur un même fournisseur de services de cloud computing pour ses besoins, intégrer ses systèmes à l’aide d’une plateforme unique et fournir des solutions et des services d’imagerie de manière transparente.