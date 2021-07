Rosenberger OSI met en œuvre un projet de câblage pour la ville de Wuppertal

juillet 2021 par Marc Jacob

Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure met en œuvre un projet de câblage pour la ville de Wuppertal en coordination avec le Bureau des technologies de l’information et de la numérisation. Dans ce projet, deux nouvelles salles de serveurs sont équipées d’un système de câblage moderne comprenant des trunks LC et des boîtiers SMAP-G2 en rack 19 pouces. Rosenberger OSI a réussi à s’imposer dans l’appel d’offres public. La mise en œuvre du projet se fait au cours du mois de juillet sous la direction de le Bureau de l’informatique et de la numérisation.

"digital 2023", stratégie de digitalisation de Wuppertal

Dans le cadre de la stratégie "digiTal 2023", Wuppertal, en tant que première municipalité numérique de la région du Bergisches Land, investit actuellement des ressources financières et humaines considérables dans la modernisation de l’administration municipale. Grâce au prestataire de services informatiques interne de Wuppertal - le bureau des technologies de l’information et de la numérisation - l’administration municipale et ses citoyens bénéficient d’une très bonne infrastructure technique - depuis très longtemps. Les citoyens peuvent donc déjà accéder à un large éventail de services administratifs par voie numérique. En outre, les employés municipaux travaillent depuis longtemps avec des fichiers électroniques et sont donc en mesure d’effectuer leur travail à l’aide de la technologie numérique. Par conséquent, les nouvelles salles de serveurs doivent non seulement traiter un volume de données considérablement accru, mais aussi offrir un niveau élevé de sécurité contre les pannes.

Système de câblage résistant à la saleté recherché

L’appel d’offres rédigé par le Bureau de l’informatique et de la numérisation pour Wuppertal, recherchait un prestataire capable de fournir tous les composants (planification du projet, produits et installation) depuis une même source. En outre, le système devait également garantir que les raccords libres ou inoccupés soient durablement protégés de la saleté et de la poussière. Le prestataire de services informatiques a finalement opté pour un système de câblage PreCONNECT® PURE du spécialiste de la fibre optique Rosenberger OSI et actuellement installé dans les nouvelles salles de serveurs. La mise en œuvre est actuellement réalisée par les experts de Rosenberger OSI en coordination avec le bureau des technologies de l’information et de la numérisation de Wuppertal. Le projet devrait être finalisé au cours du quatrième trimestre de 2021.

À propos de PreCONNECT® PURE :

Le système de câblage PreCONNECT® PURE de Rosenberger OSI est équipé d’interfaces de couplage étanches. Grâce à leur conception, les contacts optiques intégrés empêchent toute contamination ou tout dommage lors de l’installation. Grâce à la conception de l’interface et au mécanisme de verrouillage, chaque canal peut être facilement encliqueté dans les panneaux avant partiels des boîtiers SMAP-G2. Du côté du patch, les interfaces de couplage LC-Duplex sont scellées en tant qu’unité avec les capuchons de protection pour garder les canaux propres même lorsqu’ils restent inutilisés pendant de longues périodes. Le scellement d’usine original empêche également les ouvertures intempestives et les erreurs de manipulation. En outre, le système permet de planifier les voies de transmission de manière fiable et de réaliser un plus grand nombre de connexions par canal. Il est ainsi possible de réaliser jusqu’à deux fois plus de prises de raccordement par canal qu’avec un câble conforme à la norme CEI.