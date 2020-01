Airbus a remporté 5 contrats majeurs de cybersurveillance en France

janvier 2020 par Patrick LEBRETON

Airbus CyberSecurity a remporté en 2019 cinq nouveaux contrats avec des grands groupes ou des organismes dans les secteurs industriel, financier et institutionnel, dont certains sont des opérateurs d’immortance vitale (OIV). Ces contrats portent sur la surveillance et la protection de leurs réseaux et systèmes d’informations par un Centre Opérationnel de Cybersécurité (SOC - Security Operations Centre) d’Airbus CyberSecurity.