Stéphane Huet nommé Senior Vice President et General Manager de Dell Technologies en France

janvier 2020 par Patrick LEBRETON

Cette nomination fait suite à l’annonce par Dell Technologies, le 2 décembre dernier, de la mise en place d’une organisation unifiée de ses ventes au niveau mondial, dont la présidence est assurée par Bill Scannell.

Un peu plus de trois ans après la fusion Dell-EMC, et une intégration réussie des équipes, Dell Technologies répond aujourd’hui à l’ensemble des besoins de ses clients, que ce soit pour la modernisation de leurs applications et de leur infrastructure ou pour l’optimisation de leurs postes de travail, avec un portefeuille étendu de solutions et de services.

Au sein de Dell Technologies depuis 14 ans, Stéphane Huet bénéficie de vingt-six ans d’expérience dans l’industrie IT, l’internet et les télécoms. Il a occupé différents postes de direction générale et de direction des ventes et a passé de nombreuses années à l’étranger.

Chez Dell Technologies, il a occupé différents postes stratégiques en Europe et en France, sur différents segments de clients : grands comptes, secteur public, PME et channel. Il a notamment développé la stratégie de commercialisation du portefeuille complet de produits et solutions de Dell Technologies en tant que Vice President et General Manager South et Central Europe dans la zone EMEA, avant de devenir General Manager Commercial Dell Technologies France.

Stéphane Huet est diplômé de Télécom Paris Tech et ancien élève de l’INSEAD.