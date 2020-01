Dashlane dévoile sa nouvelle identité visuelle

janvier 2020 par Patrick LEBRETON

Dashlane, le gestionnaire d’identités et de mots de passe personnels, s’est associé à la société de design Pentagram pour concevoir sa nouvelle identité visuelle, qui sera dévoilée le mardi 28 janvier 2020.

En s’appuyant sur l’expertise d’Eddie Opara, associé chez Pentagram et designer primé, Dashlane a développé une nouvelle identité visuelle qui englobe ses valeurs fondatrices tout en l’accompagnant dans ses développements futurs.

Une seule forme de base - surnommée "AroundRects" par l’équipe Dashlane – constitue le socle du système dynamique et polyvalent de Dashlane. Au premier coup d’œil, une simple forme isométrique en deux dimensions reflétant la forme des écrans de smartphones et des formulaires web, en mouvement. Puis la dimensionnalité des formes est révélée, tandis qu’un motif de canevas en tirets et en couloirs construit à partir du "H" du marqueur indique les barrières et les formes que Dashlane lui-même fait passer.

Le "Dashlane D", le nouveau logo de la marque, est conçu à partir de ces formes dans toutes les itérations.

Cette nouvelle identité visuelle de la marque est la première des nombreuses annonces que Dashlane fera dans les semaines à venir.