Airbus DS GEO SA confie à Oodrive la gestion de ses certificats électroniques SSL

juillet 2020 par Marc Jacob

La société Airbus DS GEO SA, branche française de la division Airbus Defence and Space, leader mondial de l’imagerie satellitaire optique et radar, également fournisseur de solutions de défense aérienne, de commandement et de contrôle terrestre des armées, évolue dans un secteur hautement sensible. La protection de ses données et le chiffrement de ses échanges informatiques sont donc au cœur de ses priorités et encadrés par de nombreux protocoles. La gestion de ses certificats numériques actifs de sécurité constitue dans ce cadre une activité majeure et stratégique. Début mai, dans une logique de maîtrise de ses coûts, Airbus DS GEO SA a conduit un appel d’offres au terme duquel CertEurope, première autorité de certification en France et filiale d’Oodrive, leader européen de la gestion des données sensibles, a été retenue. Un choix qui a tenu compte de la qualité et de la solidité de l’offre technique, mais aussi de la réactivité de ses équipes.