Alibaba Cloud s’interconnecte à l’écosystème d’Equinix

juillet 2020 par Marc Jacob

La collaboration étend l’accès à Alibaba Cloud, via la plateforme d’interconnexion Equinix ( Equinix Platform) sur 17 marchés et métropoles. Londres, Francfort et Dubaï dans la région Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMEA), Hong Kong, Jakarta, Singapour Sydney et Tokyo en Asie-Pacifique sont couverts. Sans oublier les neuf pôles américains : Chicago, Dallas, Denver, Los Angeles, Miami, New York, Seattle, la Silicon Valley et Washington D.C.

Le fournisseur cloud chinois a également intégré son API à Equinix Cloud Exchange (ECX Fabric) pour faciliter les connexions privées et directes à ses services cloud.

« Cette collaboration précieuse nous permet de fournir davantage de flexibilité et de sécurité, tout en rapprochant nos services des entreprises, sans compromis sur la vitesse ou les performances », a déclaré l’ingénieur Shunmin Zhu chez Alibaba Cloud Intelligence.