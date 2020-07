BeyondTrust lance une solution de gestion des privilèges pour Windows et Mac

juillet 2020 par Marc Jacob

BeyondTrust annonce la disponibilité de sa solution de gestion des privilèges pour Windows et en mode SaaS (software-as-a-service). Ce mode SaaS permet aux entreprises de stopper les attaques malveillantes en appliquant le principe du moindre privilège sur les endpoints, tout en bénéficiant d’un délai de rentabilisation rapide et de la réduction de la charge administrative d’une solution SaaS tierce. Les entreprises doivent sécuriser des endpoints se trouvant maintenant au domicile des employés, la gestion des privilèges de BeyondTrust pour Windows et Mac leur permet ainsi de sécuriser les appareils et de limiter les privilèges sans entraver la productivité ou augmenter la charge de travail du service support.

Avec l’augmentation du nombre de télétravailleurs et des cyberattaques, il est plus que jamais impératif de sécuriser les endpoints et d’empêcher les attaques de phishing, les logiciels malveillants et les ransomware de s’introduire dans l’environnement de l’entreprise via les travailleurs à distance. La gestion des privilèges de BeyondTrust fournit le niveau nécessaire d’accès privilégié dont les utilisateurs ont besoin pour effectuer leurs tâches quotidiennes, telles que l’installation et la mise à jour des applications, imprimantes, webcams, etc. sans leur donner tous les droits administratifs. Cette approche Just-In-Time de l’accès privilégié, permet aux employés distants d’accéder aux applications et aux périphériques dont ils ont besoin sans avoir à contacter le service support. Elle permet également aux centres de services traditionnellement orientés Windows de gérer un nombre croissant d’utilisateurs de Mac créés par des politiques "Apportez votre propre périphérique" (BYOD).

La gestion des privilèges pour Windows et Mac via SaaS permet aux entreprises de :

Mettre en place la sécurité des endpoints afin de protéger les utilisateurs vulnérables aux attaques malveillantes telles que le phishing, les logiciels malveillants et les ransomwares ;

Obtenir un délai de rentabilisation rapide grâce aux déploiements SaaS et aux solutions QuickStart pour une réduction immédiate des risques et du temps de déploiement ;

Appliquer les politiques du moindre privilège sur les postes de travail/serveurs Windows et MacOS ;

Donner aux employés l’accès aux applications dont ils ont besoin pour une productivité maximale ;

Réduire les coûts du personnel et de l’infrastructure informatique tout en allégeant la charge des équipes IT et du service support ;

Répondre aux exigences de sécurité et de conformité, affichées par des tableaux de bord dynamiques.

Avec des déploiements mondiaux couvrant plus de 50 millions d’endpoints et une multitude de secteurs, la solution de gestion des privilèges de BeyondTrust offre un rapport coût-efficacité inégalé dans l’ensemble du secteur. La version SaaS peut être déployée très rapidement. La fonction QuickStart, unique en son genre, permet de mettre en place des politiques du jour au lendemain pour tous les utilisateurs ou groupes d’utilisateurs, afin de réduire immédiatement le risque d’endpoints non gérés.

Cette solution pour Windows et Mac permet aux entreprises de supprimer les droits admins rapidement et efficacement, sans perturber la productivité des utilisateurs, contrairement aux produits traditionnels de gestion des privilèges qui peuvent prendre des mois à être configurés correctement.

La solution de gestion des privilèges pour Windows et Mac fait partie intégrante du portefeuille Privileged Access Management de BeyondTrust. En réunissant la plus grande gamme de fonctionnalités de sécurité privilégiées, l’approche Universal Privilege Management de BeyondTrust simplifie les déploiements, réduit les coûts, améliore la convivialité et réduit les risques liés aux privilèges.