Adista signe l’accord d’acquisition de Waycom

février 2021 par Marc Jacob

Adista et Waycom mettent à profit la complémentarité de leur positionnement et de leurs compétences en matière de conseil, de déploiement et d’exploitation des solutions digitales pour le B2B. A travers ce rapprochement, Adista devient le premier opérateur alternatif français au service des entreprises et collectivités, derrière Orange Business Services, SFR Business et Bouygues Telecom Entreprises.

La transaction a reçu l’appui enthousiaste de tous les actionnaires d’Adista, dont le fonds d’investissement Equistone, qui demeure majoritaire au capital à l’issue de l’opération.

Avec un chiffre d’affaires cumulé de 153 millions d’euros pour 2020, l’ambition du groupe est d’atteindre les 300 millions d’euros en 2025, pour se positionner parmi les leaders incontestables du marché des opérateurs cloud et télécoms B2B en France.

Tous deux spécialistes des services informatiques et télécoms à destination des entreprises et collectivités, Adista et Waycom se caractérisent par leur obsession de la qualité de service rendu au client, une offre de services apportant le meilleur de l’innovation technologique au marché, et un choix résolu d’orienter leur capacité d’investissement vers les services hébergés. L’adossement de Waycom à Adista permet au premier d’accéder sans délai aux offres de santé, de cybersécurité et d’agence digitale, au réseau commercial de proximité, et à la structure d’ETI du second.

Comptant un réseau de 31 agences réparties sur l’ensemble de l’hexagone, Adista est déjà aujourd’hui un acteur d’envergure nationale, que l’acquisition de Fingerprint Technologies en juillet 2020 puis celle de Waycom viennent conforter. Waycom contribue à ce nouvel ensemble avec sa forte présence dans le segment du commerce organisé, son excellence dans le déploiement sur sites clients, et sa capacité à accompagner ses clients français à l’international via ses filiales au Canada et au Luxembourg.

Cette répartition géographique densifiera la présence du nouveau groupe en Île-de-France, et renforcera sa proximité avec ses 9000 clients partout en France. Le groupe s’impose également comme l’un des premiers acteurs français sur le marché des services multi cloud, avec 11 datacenters de proximité, des compétences élargies en infogérance et sa solution cloud de confiance Adista EDGE.

Ensemble, Adista et Waycom ont atteint une croissance de 10,1% de leur chiffre d’affaires global dans l’année calendaire 2020 et visent une croissance à deux chiffres pour 2021. Au 31 décembre 2020, les deux entités regroupent 720 collaborateurs.

La transaction devrait être finalisée début mars, après la réalisation de quelques étapes administratives.