Equinix se joint aux fournisseurs de services cloud et de datacentres européens dans leur engagement historique pour atteindre la neutralité climatique d’ici 2030

février 2021 par Marc Jacob

Equinix rejoint les fournisseurs européens d’infrastructures cloud et de datacentres, ainsi que différentes associations professionnelles européennes afin de former le Pacte de neutralité climatique dans le cadre d’une Initiative d’autorégulation lancée par les opérateurs de datacentres.

C’est la première fois que l’industrie se réunit pour consolider son engagement afin de garantir la neutralité carbone de ses datacentres européens d’ici 2030. Les acteurs du secteur cherchent à jouer un rôle de leader dans la transition européenne vers une économie neutre en matière d’impact sur le climat. Cette action s’inscrit dans le cadre de la Stratégie européenne pour les données et du Pacte vert pour l’Europe, qui visent à faire de la région, le premier continent à atteindre le stade de neutralité climatique au monde d’ici 2050.

Le Pacte de neutralité climatique sert également de base à une Initiative d’autorégulation de l’industrie, dont le but sera de définir des objectifs afin de faciliter la transition vers une économie plus respectueuse de l’environnement. Equinix et d’autres opérateurs de datacentres signataires s’engagent à atteindre des objectifs quantifiables et ambitieux fixés pour 2025 et 2030 :

• Accroître le rendement des énergies utilisées

• S’approvisionner exclusivement en énergies décarbonées

• Participer à la protection des eaux en sélectionnant des solutions de refroidissement efficaces et appropriées

• Recycler les serveurs, équipements électriques et autres composants annexes

• Réutiliser la chaleur émise par les datacentres lorsque cela s’avère faisable, bon pour l’environnement et rentable

Deux fois par an, la Commission européenne assurera un suivi des progrès effectués vis-à-vis des objectifs fixés dans le cadre de l’Initiative. En compagnie d’une dizaine d’associations professionnelles et de plus de vingt opérateurs d’infrastructures cloud et de datacentres d’hébergement, Equinix a annoncé la formation du Pacte de neutralité climatique des datacentres et le lancement de l’Initiative d’autorégulation à l’occasion de la conférence Kickstart Europe.

Le Pacte et le Cadre d’autorégulation sont complémentaires des engagements pris par Equinix en matière de développement durable. En 2019 et en 2020, l’entreprise a approvisionné l’intégralité de ses sites européens uniquement en énergies renouvelables, et a dépassé les 90 % d’énergies renouvelables dans ses établissements à l’échelle mondiale. Chaque mégawatt-heure (MWh) d’énergie verte permet de réduire l’empreinte carbone d’Equinix et de ses clients, de rendre leurs chaînes d’approvisionnement numériques plus vertes, et de répondre à l’urgence que représente le dérèglement climatique mondial.