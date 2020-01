Adista choisit SentinelOne pour sécuriser Postes de travail et Serveurs

janvier 2020 par Marc Jacob

L’augmentation des menaces s’est accompagnée de leur transformation. Face à des malwares polymorphes aptes à déjouer les systèmes de sécurité basés sur la traditionnelle reconnaissance de signatures, le recours à des mécanismes d’analyse des comportements malicieux devient indispensable pour protéger les données et infrastructures IT.

SentinelOne, spécialiste des solutions autonomes de protection des postes de travail, présente la particularité d’unifier les solutions de protection de type EPP, basées sur l’intelligence artificielle, avec des fonctionnalités EDR avancées, permettant de détecter un comportement malveillant et de prendre la décision adaptée pour protéger l’équipement menacé. Les menaces nouvelles ou les exploitations malicieuses - ransomwares, failles 0-Day, cryptolockers - sont ainsi déjouées.

L’intégration de SentinelOne dans l’offre Adista s’est déroulée après une phase de test des principales solutions du marché, menée par les experts cybersécurité de l’opérateur de services hébergés. « Nous avons été séduits par la performance de SentinelOne et par ses mécanismes d’analyse comportementale. Avec deux avantages attendus désormais par nos clients : la protection contre l’ensemble des vecteurs de menaces, même les plus sophistiqués, et le peu d’impact sur la performance des équipements. » Oktay Karabay, Directeur de l’Offre Cybersécurité et Réseaux d’Entreprise.

« L’actualité récente en matière de Cybersécurité démontre que la protection du poste de travail est plus que jamais au cœur des préoccupations de nombreuses entreprises françaises, quelle que soit leur taille ou leur activité. Avec ses 31 agences réparties sur tout le territoire, Adista va nous permettre de développer notre maillage sur le marché français et de mieux servir les entreprises du mid-market avec nos solutions de protection. Par ailleurs, l’intégration poussée de nos technologies dans son système d’information a grandement simplifié l’accès à notre offre » Franck Trognee, Southern Europe Channel chez SentinelOne.

Au bénéfice d’une différence majeure sur le marché, Adista a intégré les services SentinelOne dans son système d’information, pour faciliter l’administration technique et financière de la protection, soit par les clients, soit dans le périmètre d’une infogérance par Adista. Unique sur le marché, ce développement rend possible la facturation à la consommation avec une vision en temps réel des licences utilisées.

Adista accompagne également SentinelOne avec sa stratégie de services hébergés. Une console centralisée de management est hébergée dans les datacenters Adista. Elle permet de surveiller en permanence le comportement des équipements protégés, d’identifier les menaces et de les stopper. Les niveaux d’actions possibles vont de l’alerte à la déconnexion du réseau, en passant par l’arrêt du processus, la mise en quarantaine, la remédiation et la restauration de sauvegardes.

« Si nos clients attendent de nous un panel de services adaptés à leur maturité en terme de cybersécurité, ils sont aussi directement et fortement demandeurs d’approches nouvelles face aux ransomwares. Près de 80% des entreprises françaises ont été cyber attaquées durant l’année écoulée, avec une durée moyenne de deux mois pour réparer les dégâts quand cette attaque réussit. Avec SentinelOne, nous disposons d’une réponse unifiée pour la protection des terminaux (stations de travail et serveurs) face aux nouvelles menaces, avec le bénéfice du management centralisé par nos équipes. » David Boucher, Responsable du Pôle d’Expertise Cybersécurité chez Adista. La démarche cybersécurité proposée par Adista autour de SentinelOne inclut les services d’expertise permettant de sécuriser les activités de l’entreprise et son patrimoine de données : adaptation aux spécificités métiers, analyse du contexte et du besoin d’accompagnement, prise en compte des règles existantes, prestation de désinstallation graduelle des protections en place, déploiement centralisé sur les équipements postes et serveurs.

Avec son Pôle d’Expertise Cybersécurité, Adista complète son offre SentinelOne par toute une gamme de services, allant de la protection d’e-mails à la sensibilisation des utilisateurs, en passant par des services de filtrage de flux internet. Services qui peuvent être complétés par les expertises d’opérateur télécoms et d’hébergeur informatique, et par des solutions de sauvegarde externalisée et de réplication de serveurs.