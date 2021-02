AdaCore acquiert l’entreprise allemande Componolit GmbH

février 2021 par Marc Jacob

AdaCore, fournisseur incontournable d’outils de développement et de vérification de logiciels, annonce l’acquisition de Componolit GmbH.

Effective depuis le 1er février 2021, l’acquisition de Componolit permet à AdaCore de renforcer son activité sur le marché allemand où les besoins en logiciels de haute assurance augmentent rapidement.

Créée en 2017 et basée à Dresde en Allemagne, Componolit, connue pour sa technologie phare RecordFlux, fournit des composants logiciels et des outils de vérification formelle pour les systèmes de confiances à haute sécurité, la sécurité mobile et les systèmes IoT dans le domaine industriel.

Les technologies de Componolit renforceront la grande expertise et l’expérience d’AdaCore dans les domaines majeurs de la cybersécurité et des méthodes formelles.

La sécurisation des logiciels, un enjeu critique pour l’industrie

RecordFlux est utilisée pour décrire, tester et mettre en œuvre de manière formelle des protocoles de communication binaires. Par ses fonctions de test, la technologie Componolit enrichira la suite d’outils de tests automatisés et d’analyse statique d’AdaCore avec de nouvelles capacités.