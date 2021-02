Gigamon nomme Bertrand de Labrouhe au poste de Senior Sales Director South Europe afin de soutenir sa croissance régionale

février 2021 par Marc Jacob

Gigamon annonce la nomination de Bertrand de Labrouhe au poste de Senior Sales Director South Europe. Son nouveau rôle permettra d’élargir les partenariats de distribution et de soutenir la demande régionale de solutions 5G, de migration vers le cloud et de détection rapide des menaces.

Bertrand de Labrouhe mettra à profit plus de 25 ans d’expérience dans les domaines, des télécommunications et de la cybersécurité. Avant de rejoindre Gigamon, il a dirigé les ventes Europe du Sud chez Thycotic, et a également occupé des postes de direction chez Wallix Groupe et Imperva. Chez Gigamon, il sera en charge du développement de la stratégie de vente pour répondre au plus près aux besoins clients, en les aidant à s’adapter dans ce paysage numérique en constante évolution.

L’arrivée de Bertrand de Labrouhe intervient en même temps que celle d’Andy Harcup qui rejoint également Gigamon en tant que Senior Sales Director NEMEA. Des nominations qui s’inscrivent dans l’engagement continu de Gigamon sur le marché Européen pour développer les activités, renforcer les ventes et les partenariats de distribution. L’ensemble de leurs équipes s’emploieront à développer l’activité de Gigamon et accompagner de nouveaux clients désireux de se transformer numériquement.