Acronis nomme l’éminent expert en sécurité René Bonvanie président du conseil d’administration

mars 2020 par Marc Jacob

René Bonvanie possède plus de 35 années d’expérience en marketing des technologies d’entreprise et direction générale. Directeur marketing chez Palo Alto Networks depuis 2009, il siège également aux conseils d’administration de Collibra, Guardsquare et Nexthink. Avant de rejoindre Palo Alto Networks, il a occupé des postes de direction marketing chez Business Objects, VERITAS et Oracle.

Acronis est la référence en matière de cyberprotection et assure fiabilité, accessibilité, confidentialité, authenticité et sécurité grâce à ses solutions innovantes de sauvegarde, protection, reprise d’activité après sinistre et synchronisation et partage des fichiers qui s’exécutent dans des environnements d’entreprise hybrides : sur site, dans le Cloud ou les deux. Optimisées par les technologies d’intelligence artificielle et d’authentification des données par blockchain, les solutions Acronis protègent toutes les données, toutes les applications et tous les systèmes dans n’importe quel environnement et garantissent aux utilisateurs un contrôle absolu sur leurs charges de travail. En 2019, Acronis a bénéficié d’une levée de fonds de 147 millions de dollars menée par Goldman Sachs. Cet investissement valorise la société à plus d’un milliard de dollars et permet à Acronis de renforcer son équipe d’ingénierie à Singapour, en Bulgarie et en Arizona, de construire de nouveaux centres de données et de poursuivre sa croissance, notamment par le biais d’acquisitions. L’expertise de René Bonvanie sera utile à Acronis pour consolider sa stratégie de cyberprotection sur le marché des entreprises et pour atteindre ses objectifs ambitieux qui aideront tous ses clients à devenir #CyberFit.