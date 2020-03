NetApp fait l’acquisition de Talon Storage

mars 2020 par Marc Jacob

NetApp a fait l’acquisition de Talon Storage, spécialiste du stockage en mode cache. Il permet aux entreprises une gestion informatique rationalisée et une meilleure productivité par la centralisation et la consolidation de leur infrastructure informatique. Grâce à la combinaison de la technologie NetApp Cloud Volumes et du logiciel Talon FAST(tm), les entreprises peuvent centraliser de manière transparente les données dans le cloud tout en conservant une expérience homogène dans leurs bureaux à distance.

L’acquisition de Talon par NetApp enrichit son portefeuille de services dans la gestion des données dans le cloud, et en fait une solution leader du marché qui résout tous les problèmes de partage de fichiers des bureaux à distance et des succursales. Talon FAST fournit un service de "Global File Cache" pour les charges de travail ROBO (Remote Office Branch Office) afin de permettre la consolidation des serveurs de fichiers dans un système sécurisé et accessible sur la plateforme de NetApp en cloud public.

Le logiciel de Talon s’intégrera aux solutions NetApp Cloud Volumes ONTAP, Cloud Volumes Service et Azure NetApp Files. Il donnera aux clients un accès plus rapide vers le cloud public à un meilleur coût. N’hésitez pas à visiter le site NetApp Cloud Central [1] pour plus d’informations.