Acronis lève plus de 250 millions de dollars portant sa valorisation à 2,5 milliards de dollars

mai 2021 par Marc Jacob

Acronis annonce une levée de fonds de plus de 250 millions de dollars auprès de CVC Capital Partners VII et d’autres investisseurs. Ce financement va permettre à Acronis d’accélérer sa croissance en continuant d’élargir son offre de produits de cyberprotection nativement intégrés. Acronis améliorera aussi ses initiatives de commercialisation par l’élargissement de son réseau de partenaires, MSP (managed service providers) surtout, afin qu’ils puissent mieux répondre aux besoins de cyberprotection de leurs clients. Avec cet investissement, l’entreprise est valorisée à plus 2,5 milliards de dollars.

« Acronis et ses excellentes équipes de direction et R&D ont beaucoup investi dans l’innovation avec le développement d’une solution cloud-native ‘MSP in a box’, aux outils intégrés de sauvegarde, de reprise après sinistre, de cybersécurité, d’administration à distance et de workflow », déclare Leif Lindbäck, directeur général senior de CVC Capital Partners. « Acronis fournit ses solutions stratégiques à plus de 10 000 MSP et à un demi-million de PME. CVC a déjà plusieurs partenariats à son actif avec de grands entrepreneurs de la cybersécurité. Nous sommes donc ravis de ce partenariat avec Serguei Beloussov et l’équipe Acronis afin de les aider à poursuivre leur croissance. »

Acronis Cyber Protect est une solution unifiée de cybersécurité et de protection des données intégrée nativement, si bien que les fournisseurs de services peuvent centraliser leurs opérations via une seule interface et garantir une cyberprotection totale à moindre coût.

Acronis va continuer d’étoffer ses équipes commerciales, de gestion des comptes partenaires et d’accompagnement des partenaires et recruter de nouveaux talents aux profils techniques pour ses centres de recherche et développement en Bulgarie, en Israël et à Singapour, ainsi qu’en Suisse et aux Etats-Unis.

Focus sur les partenaires

La stratégie de croissance rapide de l’entreprise s’appuie nécessairement sur son réseau de partenaires. En février, Acronis a lancé son programme de partenariat #CyberFit pour accompagner le développement de revendeurs et fournisseurs de services spécialisés dans le cloud. En mars, Acronis a proposé une nouvelle version d’Acronis Cyber Protect Cloud, permettant à ses partenaires de garantir la cyberprotection de toutes les charges de travail quasiment sans investissement de départ. En avril, Acronis a lancé son nouveau portail partenaires, qui facilite l’accès des partenaires aux contenus, outils et formations.

Avec ce nouveau financement, Acronis va mieux pouvoir soutenir ses partenaires cloud avec de nouvelles ressources de vente et de marketing, un support technique plus rapide et de proximité, les conseils de spécialistes de l’accompagnement de partenaires et l’accès à des datacenters locaux dans 111 régions du monde.

Phil Goodwin, directeur de recherche Cloud Data Management and Protection, chez IDC, confirme que cet investissement de la part de CVC va contribuer au rayonnement de la cyber protection. « Acronis est un chef de file et un précurseur de la cyber protection avec des solutions unifiées conjuguant cybersécurité avancée et protection innovante des données. Leurs efforts de développement technique et d’élargissement de leur réseau de partenaires vont se traduire par de nouvelles offres à valeur ajoutée. »