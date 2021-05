Genetec renforce son pôle Smart City avec la promotion de Guillaume Charon au poste de Directeur Marché Secteur Public

mai 2021 par Marc Jacob

Genetec Inc. annonce la nomination de Guillaume Charon au poste de Directeur Marché Secteur Public et la promotion de Mathieu Seys au poste de Directeur Commercial France.

Guillaume Charon est promu Directeur Marché Secteur Public de Genetec Dans ses nouvelles fonctions, il aura pour mission de structurer le marché stratégique des Smart Cities chez Genetec et de développer un écosystème de partenaires technologiques autour des solutions Genetec dédiées aux villes connectées. Ainsi, Genetec sera mieux en mesure d’adresser les secteurs publics au sens large, et de promouvoir et commercialiser l’ensemble des solutions Genetec répondant aux problématiques d’infrastructures, de transport, de connectivité et de sécurité des villes de demain. Guillaume Charon reportera directement à Francesco Serra, Vice-Président Europe, Genetec.

Guillaume Charon occupait depuis 2007 le poste de Directeur Commercial France de Genetec. Il avait travaillé auparavant chez Siemens en tant que Chef de Produit CCTV, de 2001 à 2007, après avoir débuté sa carrière chez SENSORMATIC à la direction technique.

Guillaume Charon, 55 ans, possède un BTS Electronique de CentraleSupélec. Matthieu Seys est promu Directeur Commercial France de Genetec Matthieu Seys, qui officiait précédemment en tant que Team Leader en charge de l’équipe Business Development, est promu au poste de Directeur Commercial France précédemment occupé par Guillaume Charon. A ce titre, il aura la charge de mener à bien la transformation en cours et d’accélérer le développement commercial de Genetec en France. Mathieu Seys reportera directement à Francesco Serra, Vice-Président Europe, Genetec.

Matthieu Seys avait rejoint Genetec en 2012, tout d’abord au poste de Business Development Manager, puis de Business Development Team Leader à partir de 2019. De 2010 à 2012, il a occupé le poste de Key Account Manager chez Axis Communication. De 2009 à 2010, il a travaillé pour COTTE Groupe M2S en tant que Manager Business Unit. Matthieu Seys a débuté sa carrière au poste d’Ingénieur Commercial Solution, tout d’abord chez Siemens de 2005 à 2007, puis chez ERYMA Security Systems de 2007 à 2009.

Matthieu Seys, 45 ans, possède un DUT Techniques de Commercialisation de l’Université des Sciences et Technologies de Lille (Lille I).