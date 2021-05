Google Cloud annonce la nomination d’Anthony Cirot au poste de Directeur général pour la France

mai 2021 par Marc Jacob

Anthony prend ainsi la direction à la fois de l’équipe et de l’activité cloud de Google en France. Il en dirige et assure notamment le développement ainsi que la stratégie dans l’Hexagone, qui est l’un des marchés prioritaires dans la région EMEA (Europe Moyen-Orient et Afrique), dont l’activité cloud a connu une accélération avec des références de premier plan et couvrant de nombreux secteurs, tels que BlaBlaCar, Brut, Carrefour, Orange ou encore Renault. Google Cloud prévoit par ailleurs d’ouvrir une nouvelle région cloud en France début 2022.

Anthony apporte à son nouveau rôle chez Google Cloud plus de deux décennies d’expérience en développement commercial, de gestion et de direction d’équipes, ainsi qu’une solide expertise en technologie cloud. Anthony rejoint Google Cloud depuis VMWare dont il était le Directeur Général pour la France. Il avait occupé auparavant différents postes de direction commerciale au sein d’IBM en France jusqu’à en devenir Vice-président Cloud.