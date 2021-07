Acronis lance Advanced File Sync and Share

juillet 2021 par Marc Jacob

Acronis annonce un nouveau pack de protection avancée pour la solution Acronis Cyber Protect Cloud pour fournisseurs de services. Le nouveau pack Advanced File Sync and Share reprend les fonctionnalités de partage de fichiers d’Acronis Cyber Protect Cloud auxquelles il ajoute des renforcements de la sécurité des données, de type signature électronique et certification de l’authenticité des données basée sur la blockchain pour permettre aux fournisseurs de services de sécuriser leurs services de collaboration.

La demande de services sécurisés de synchronisation et de partage de fichiers a explosé ces 18 derniers mois avec le passage en télétravail des salariés de 88% des entreprises mondiales surtout qu’un pourcentage équivalent de professionnels envisage de continuer de télétravaille. Dans ce contexte, 67% des entreprises ont augmenté leurs investissements dans des outils adaptés et des solutions de web conférence.

Ceci crée un fort potentiel de marché pour les fournisseurs de services gérés (MSP) qui équipent les PME. Mais un problème se pose, car les solutions traditionnelles de partage de fichiers ne comblent pas l’ensemble des besoins de protection des données des entreprises modernes, comme ceux de contrôle des sites de stockage, d’accès aux données et de conditions d’utilisation des données.

Acronis Cyber Protect Cloud permet aux fournisseurs de services gérés de développer leurs offres à partir des fonctionnalités essentielles de cyberprotection, notamment de synchronisation et de partage de fichiers, facturées à l’utilisation. Le nouveau pack Advanced File Sync and Share sécurise davantage encore les données :

Certification de l’authentification des fichiers, de tout type et format, optimisée par la blockchain Ethereum, qui garantit de façon irréfutable que le fichier est bien l’original non modifié. Dans un contexte d’intensification de la criminalité, avec le recours à des technologies de montage et deepfake utilisées à des fins de fraude et de falsification, la certification d’authenticité élimine les risques d’altération des fichiers journaux, enregistrements, vidéos ou images.

Signatures électroniques, qui permettent à plusieurs personnes de signer un même document à distance. La fonction simple, par glisser-déposer, guide les clients pas à pas, depuis la création du document à sa distribution et à l’étape de signature. Le service eSigning crée également un certificat à base de blockchain pour attester de l’authenticité de la signature et du document.

Dans les deux cas, le certificat basé sur la blockchain crée une piste d’audit immuable, garantissant l’authenticité des données. Avec en plus la possibilité de choisir où stocker les données des clients, les MSP ont tout en main pour offrir à leurs clients les garanties de conformité, de souveraineté des données et de performance qu’ils exigent, y compris dans les secteurs les plus réglementés.

Autres améliorations

Le lancement du pack Advanced File Sync and Share s’inscrit dans les améliorations apportées chaque mois à Acronis Cyber Protect Cloud pour que les fournisseurs de services aient systématiquement accès à la cyberprotection la plus complète et à jour. Voici quelques-unes des autres améliorations :

Support et intégration de VMware vCloud Director. Les fournisseurs cloud utilisant vCloud Director peuvent proposer l’ensemble des fonctionnalités de cyberprotection Acronis Cyber Protect Cloud, sans obligation de déploiement côté client et avec des rapports individuels de facturation.

Notifications proactives après une restauration de données Microsoft 365. Les clients sont informés dans les meilleurs délais de la restauration ou du téléchargement des données sauvegardées sur Microsoft 365.

Rôle « Restore Operator » pour Microsoft 365/Google Workspace. Pour empêcher les accès non autorisés aux données, les MSP peuvent attribuer le rôle « Restore Operator » à un agent chargé de restaurer les données pour le compte d’un client/utilisateur, sans que la personne ait accès aux contenus.

Piste d’audit avancée dans le certificat eSignature. Il est possible de connaître le statut exact d’un document en consultant la piste d’audit et en retraçant la succession des actions dans le certificat de signature.

Sélection des images et vidéos à restaurer pour Android 2.3.0. Gain de temps par la sélection des seules images ou vidéos voulues, de plusieurs fichiers à la fois, par date ou de façon séquentielle.

Gestion de tranches de sauvegarde pour Android 2.3.0. Les MSP peuvent afficher, sélectionner, supprimer ou restaurer les tranches de sauvegardes mobiles de leur choix via la fonction intuitive de gestion des tranches.