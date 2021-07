TEHTRIS et DUST MOBILE annoncent un partenariat technologique pour sécuriser de bout en bout les communications mobiles

juillet 2021 par Marc Jacob

Face aux menaces d’espionnage croissantes, TEHTRIS et DUST MOBILE associent leurs forces pour accroître la sécurité des mobiles, avec une offre nouvelle et unique au monde. Les deux acteurs français proposent une protection des téléphones, de leurs systèmes et de l’ensemble des communications pour toutes les personnes exposées.Les récentes révélations d’espionnage sur les smartphones ont démontré l’importance de sécuriser tout autant les appareils et les applications installées que les flux sur les réseaux et le contenu des messages transmis.

L’opérateur DUST MOBILE apporte à ses clients des cartes SIM et communications sécurisées contre les tentatives d’usurpation, d’interception et de localisation par exemple.Les technologies TEHTRIS pour flottes mobiles, elles, assurent la surveillance et la détection d’attaques sur le système, les applications installées et les flux réseaux. La combinaison des technologies de ces deux acteurspermet d’assurer une protection de bout en bout de l’usage des téléphones mobiles et tablettes, contre le cyber espionnage et le cyber sabotage : depuis l’appareil jusqu’au moindre message entrant ou sortant.