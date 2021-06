Acronis lance Advanced Email Security

juin 2021 par Marc Jacob

L’intégration native d’Acronis Cyber Protect Cloud avec Advanced Email Security fait que les MSP peuvent se satisfaire d’une seule solution pour compléter leurs services de cyberprotection et protéger les messageries Microsoft 365, Google Workspace ou Open-Xchange de leurs clients. Advanced Email Security intercepte toutes les menaces par e-mail, y compris les spams, attaques de phishing et spoofing, compromissions d’e-mails professionnels, menaces persistantes avancées et même attaques de malware zéro-day que l’on retrouve dans 80% des compromissions.

Alors que les technologies de sandboxing réagissent aux menaces ce qui limite le volume de trafic analysé avec des délais d’obtention des diagnostics de malware pouvant être décalés de 20 minutes, la technologie au sein d’Advanced Email Security couvre 100% du trafic des e-mails et réduit les temps d’analyse à 30 secondes.

Ainsi, Advanced Email Security permet automatiquement aux MSP de :

• Bloquer les tentatives de phishing et de spoofing en utilisant l’intelligence des menaces, l’analyse heuristique, les contrôles de réputation d’URL, des algorithmes de vision artificielle uniques et des vérifications optimisées par machine, de type Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance (DMARC), DomainKeys Identified Mail (DKIM) et Sender Policy Framework (SPF).

• Détecter les techniques d’évasion avancées utilisées pour masquer les contenus malveillants. Pour ce faire, la solution décompacte les fichiers embarqués et URL, qu’elle analyse séparément au moyen de moteurs de détection statique et dynamique.

• Prévenir les malwares et attaques par e-mail capables de contourner les défenses traditionnelles comme les menaces persistantes avancées (APT) et les attaques zéro-day. Grâce à la technologie de niveau CPU de Perception Point, les exploits sont bloqués au plus tôt de la chaîne d’attaque avant la libération du malware et un verdict clair est établi en quelques secondes.

Acronis Cyber Protect Cloud avec Advanced Email Security bloque les menaces émanant d’adresses e-mail internes et empêche ainsi que les malwares se propagent latéralement dans l’entreprise.

Advanced Email Security est le dernier pack de protection avancée d’Acronis Cyber Protect Cloud, la solution conçue spécifiquement pour permettre aux fournisseurs de services de délivrer des services de cyberprotection complets. Proposant des fonctionnalités de cyberprotection essentielles sans frais supplémentaires ou facturées à l’utilisation, la nouvelle version d’Acronis Cyber Protect Cloud va permettre aux MSP de développer de nouveaux services à très peu de frais, pour couvrir 100% des besoins de cyberprotection de leurs clients. Ainsi, grâce notamment aux packs Advanced Backup, Advanced Security, Advanced Disaster Recovery et Advanced Management, les MSP vont pouvoir personnaliser leurs offres en toute flexibilité et offrir les meilleurs niveaux de cyberprotection à chaque client, quelle que soit la charge de travail.

Selon le Gartner, « Comme les entreprises continuent de migrer vers les messageries e-mail dans le cloud, elles doivent plus que jamais renforcer la sécurité de leurs e-mails. Les solutions et contrôles en place, installés sur site, ne suffisent plus. » Le Gartner ajoute « Les solutions de sécurité des e-mails intégrées (IESS) regroupent nombre des fonctionnalités d’une passerelle SEG, de protection avancée contre les malwares, d’analyse de sandbox et d’URL, d’interception d’e-mails malveillants avant qu’ils atteignent la boîte de réception. » Perception Point est classé « Representative Vendor » des solutions IESS dans l’édition 2020 du rapport Gartner Market Guide for Email Security.