Le groupe Crédit Agricole accompagne EUCLYDE Data Centers dans son développement

mars 2020 par Marc Jacob

Les équipes d’IDIA Capital Investissement et de SOFIPACA, mobilisées à distance, malgré la crise sanitaire, accompagnent et soutiennent le dirigeant de la société EUCLYDE Data Centers, afin de poursuivre le développement de son entreprise.

EUCLYDE Data Centers ouvre son capital au groupe Crédit Agricole, via IDIA Capital Investissement et SOFIPACA. Cet investissement permet à Magdi Houry, fondateur et Président-Directeur général d’EUCLYDE Data Centers de poursuivre sa stratégie de développement avec un partenaire financier de long terme.

EUCLYDE Data Centers est un opérateur français indépendant spécialisé dans le développement et l’exploitation de centres de données Tier 3 et Tier 4 en colocation, principalement en régions. Elle propose des solutions d’hébergement d’infrastructures IT, de connectivité et de services annexes pour accompagner une large gamme de clients : grandes entreprises, banques, institutions gouvernementales, services de santé, entreprises de services informatiques, tout comme des ETI régionales.

Afin de maîtriser son empreinte environnementale et sa consommation électrique, EUCLYDE exploite des centres de données bénéficiant par leur conception d’une excellente efficacité énergétique et d’un PUE particulièrement faible. Avec son siège social et une première implantation ouverte à Antibes en 2009, la société s’est développée sur l’ensemble du territoire national, et compte aujourd’hui 7 centres de données. EUCLYDE est leader de l’exploitation de data centers régionaux de proximité, idéalement positionnés pour répondre aux futurs besoins du Edge Computing et aux enjeux de souveraineté des données.

Cette opération de capital développement accompagne la croissance de l’entreprise, notamment pour financer l’ouverture de nouveaux centres de données sur le territoire français.

Magdi Houry, fondateur et Président-Directeur général d’EUCLYDE DataCenters, déclare : « L’arrivée d’une banque de premier plan comme le Crédit Agricole au capital d’Euclyde Data Centers est un gage de pérennité financière et de stabilité pour nos clients. Cette opération représente un tournant important dans l’histoire de la société. Grâce à ce partenariat, Euclyde sera en mesure dans les prochaines années de poursuivre organiquement l’ouverture de nouveaux sites en régions et d’étudier d’éventuelles opportunités de croissance externe si elles se présentent. »

Manuel Léal, Directeur associé, et Ludovic Kessler, Directeur de participations chez IDIA Capital Investissement, expliquent : « Nous sommes très heureux d’accompagner le développement d’Euclyde et son dirigeant. La société est positionnée sur un marché dynamique, porté par des tendances de fond, avec une stratégie basée, entre autres, sur la proximité géographique avec ses clients. »

Florence Politi, Directeur d’Investissement chez SOFIPACA ajoute : « Comme pour la société Euclyde Data Centers, la proximité est une valeur forte pour nous, et nous sommes convaincus que le maillage territorial du groupe Crédit Agricole pourra être un réel appui dans le développement de la société dans les prochaines années ».