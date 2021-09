ARIADNEXT annonce le lancement de son application mobile YRIS, la nouvelle solution d’identité numérique accessible via France Connect

septembre 2021 par Patrick LEBRETON

À l’occasion du Forum International de la Cybersécurité (FIC) qui se déroulera du 7 au 9 septembre prochain à Lille, ARIADNEXT présentera sa nouvelle solution d’identité numérique YRIS disponible d’ici la fin de l’année 2021. ARIADNEXT répond ainsi à l’ambition européenne de construction d’une identité numérique unique, fiable et sécurisée. Enfin, l’application YRIS, conforme aux réglementations européennes (eIDAS, RGPD) et en cours de certification par l’ANSSI pour la délivrance d’une identité de niveau substantiel selon le nouveau référentiel PVID, confirme les ambitions d’ARIADNEXT sur le marché européen de l’identité numérique.

YRIS : vers une identité numérique européenne

La Commission Européenne a annoncé le 3 juin dernier dans un communiqué, la proposition d’un cadre européen relatif à « une identité numérique qui sera accessible à tous les citoyens, résidents et entreprises de l’UE ». Selon le texte, « les citoyens pourront accéder à des services en ligne grâce à leur identification numérique nationale, qui sera reconnue dans toute l’Europe ».

C’est pour répondre aux ambitions de la Commission qu’ARIADNEXT a développé l’application mobile YRIS : la création et l’utilisation d’une identité numérique accessible à tous les citoyens européens, une identification fiable auprès de tous les services en ligne administratifs et privés, une sécurité garantie par la certification eIDAS, le respect des exigences du référentiel PVID de l’ANSSI et du nouveau standard ETSI TS 119 461 pour la délivrance d’une identité de niveau substantiel (en cours d’évaluation).

« Les récentes annonces de la Commission viennent rebattre les cartes de l’identité numérique en Europe suite au déploiement trop modeste de la plupart des projets nationaux. Il est temps d’envisager la création de fournisseurs d’identité numérique transnationaux portant les valeurs de sécurité et protection de la vie privée des citoyens européens. Témoin de notre engagement européen, YRIS répond à la volonté de l’UE, d’offrir une identité numérique simple et accessible à toutes et tous, sans contrainte de résidence et offrant à chacun la possibilité d’user des services du pays dans lequel il se trouve. Notre application est en cours d’évaluation. Une fois certifiée, YRIS permettra entre autres, de répondre aux exigences de la 5ème directive en tant que mesure auto-suffisante. », explique Marc Norlain, CEO d’ARIADNEXT.

YRIS : l’identité numérique sur mobile

En France, l’application YRIS sera référencée au travers de France Connect et accessible à toute personne munie d’un smartphone. Elle permettra une identification aux services partenaires en toute sécurité et sans risque de fraude.

Comment ça marche ? La création d’identité numérique vérifiée est simple et rapide. L’utilisateur télécharge l’application, renseigne son numéro de mobile et définit un code confidentiel unique. Il prouve ensuite son identité grâce à une vérification hybride via une pièce d’identité et une capture vidéo de votre visage. II obtient une identité numérique vérifiée (de niveau substantiel) en moins de 5 minutes et peut ainsi se connecter sur les sites partenaires en toute sécurité en tapant simplement son code confidentiel unique sur son smartphone à chaque demande de connexion.