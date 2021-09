AxBx lance CyberCare, le service d’accompagnement de cybersécurité pour les TPE et PME

septembre 2021 par Patrick LEBRETON

Les PME et TPE sont les grandes oubliées de la cybersécurité. Contrairement aux grands groupes, elles ne possèdent ni informaticiens, ni DSI, ni RSSI (responsable de la sécurité des systèmes d’information). Elles n’ont pas non plus de véritable budget dédié à la cybersécurité, et ont difficilement accès à des consultants et experts en cybersécurité.

Faute de compétences en interne, PME et TPE se retrouvent seules en cas d’attaques, de rançonnage, ou d’infection par un virus informatique. C’est pour les aider à se protéger contre les cyberattaques qu’AxBx, le spécialiste français de la cybersécurité, lance aujourd’hui son offre CyberCare.

Une offre unique sur le marché

L’offre CyberCare d’AxBx propose aux PME, aux TPE, aux indépendants et aux professions libérales, un accompagnement cyber, qui leur permet de réduire leurs vulnérabilités, de se protéger et de réagir en cas d’attaque ou de faille de sécurité. La solution se présente sous forme d’un abonnement qui assure un accompagnement dans la durée et qui permet à l’entreprise de lisser sa dépense cyber sur l’année. CyberCare est une offre unique sur le marché, car AxBx est un des rares acteurs à posséder une double compétence de concepteur/éditeur de solutions et de conseil en cybersécurité. CyberCare se présente donc sous la forme d’un « package » cyber qui comprend à la fois des prestations de conseil, l’accompagnement, et des solutions de protection : antivirus/antimalware, pare-feu, sauvegarde sécurisée, coffre-fort à mots de passe.

Composition de l’offre CyberCare

La solution CyberCare d’AxBx inclut :

Un bilan de cybersécurité initial pour permettre à l’entreprise de savoir où elle se situe dans son niveau d’exposition et son niveau de protection cyber.

Un audit de cybersécurité approfondi.

La mise en place d’une protection complète : antivirus/antimalware, pare-feu, gestionnaire de mots de passe sécurisé, et sauvegarde sécurisée des données critiques.

Une veille et une information continue personnalisée pour l’entreprise pour l’alerter des attaques en cours et des mises à jour critiques à installer

Un accompagnement en cas de cyber-incident avec remédiation, désinfection, assistance pour la restauration, et accompagnement au dépôt de plainte.