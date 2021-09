Talend annonce ses dernières innovations pour soutenir la transition vers des données plus saines

septembre 2021 par Patrick LEBRETON

Talend annonce les dernières innovations apportées à Talend Data Fabric, une plateforme complète d’intégration et de gouvernance conçue pour gérer la santé des informations d’entreprise. Disponibles dès maintenant, ces optimisations offrent aux professionnels des données de nouvelles intégrations à haute performance aux principales plateformes d’intelligence sur le cloud, un portail API en libre-service, des capacités de gouvernance des données collaborative et des connexions privées entre Amazon AWS et Microsoft Azure pour garantir la sécurité des données.

Comme l’a prouvé la pandémie, devenir data-driven n’a jamais été aussi important pour les entreprises. Malgré des années d’investissement dans les applications métier, l’automatisation des processus, l’analytique, etc., des recherches récentes réalisées par Talend ont montré que 78 % des dirigeants ont encore des difficultés à prendre des décisions data-driven. Cela s’explique en partie par le fait que 60 % des dirigeants ne font pas toujours confiance aux données avec lesquelles ils travaillent.

Les nouvelles fonctionnalités de Talend Data Fabric sont les suivantes :

Activer l’analytique avancée et le partage des données. Talend fournit une intégration native avec Databricks 7.3 et AWS EMR 6.2 sur Apache Spark 3, qui aide les organisations à tirer parti des plateformes analytiques de données de nouvelle génération afin de mettre en oeuvre une analytique puissante et avancée à grande échelle, tout en profitant de performances plus rapides, de l’utilisation plus facile et d’une plus grande flexibilité de Spark 3.

Cette version introduit également un portail d’API en libre-service qui fournit une liste centrale d’API et de documentation pour permettre aux équipes internes et aux partenaires externes de découvrir, d’apprendre, d’intégrer et de partager des données via des microservices. Le portail d’API contribue également à améliorer la productivité et la collaboration des développeurs en facilitant le partage des API, de la documentation et des structures de données au sein de l’équipe de développement d’applications.

Assurer une sécurité et une protection complètes. Talend est le premier fournisseur d’intégration et de gouvernance de données à prendre en charge la connectivité privée entre Talend et les instances AWS ou Azure via un lien privé. En plus de garantir que les données sensibles sont sécurisées et jamais exposées sur Internet, l’utilisation d’un lien privé offre plusieurs avantages supplémentaires par rapport à un VPN, notamment des coûts de transfert de données réduits, un temps de déploiement et d’exploitation plus rapide, et des performances accrues pour les charges de travail critiques en raison d’une latence réseau très faible et de l’absence de dépendance à une connexion internet. La prise en charge des liens privés assure aussi la conformité aux règlementations locales en matière de protection des données et sectorielles telles que PCI et HIPAA.

Talend étend également son authentification unique et multifactorielle afin de répondre aux meilleures pratiques de sécurité et d’offrir une expérience de connexion utilisateur simple à tous les clients de la plateforme cloud de Talend, sans frais supplémentaires.

Fournir une gouvernance des données en libre-service à grande échelle. Talend fournit un couplage étroit du data stewardship et de l’intégration des données, auquel des capacités de lecture/écriture peuvent être facilement ajoutées à une « campagne » de qualité ou de gouvernance des données directement à partir d’un pipeline de données. Cela permet une meilleure collaboration entre le service IT, qui crée des tâches ou des pipelines de données, et les experts métier, permettant d’accélérer et de faire évoluer les processus de qualité des données et de prendre des décisions ultérieures.

Les nouvelles fonctionnalités de Talend aident les entreprises à accélérer leur transition vers un environnement de données moderne et en bonne santé. La plateforme unifiée Talend Data Fabric permet aux organisations d’avoir une plus grande confiance dans leurs données, et leur offre la possibilité d’obtenir plus de valeur de ces données avec une analytique plus avancée et un meilleur partage.