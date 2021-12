APIXIT annonce le rachat de STCI

décembre 2021 par Marc Jacob

Créée en 2003, STCI est une société de services qui réalise des prestations d’audit, des déploiements et des services managés dans les domaines du câblage des réseaux informatiques, des infrastructures, de la gestion de la mobilité et de la cybersécurité.

Cette acquisition s’inscrit dans la démarche d’accélération de la croissance d’APIXIT engagée depuis 2016 avec l’entrée au capital du fonds d’investissements NaxiCap.

Les équipes de STCI interviennent sur des domaines comparables aux nôtres et avec des partenaires technologiques communs. Ainsi, nos complémentarités pourront s’exprimer très rapidement. Les deux entreprises accompagnent leurs clients ETI et Grandes Entreprises sur toute la chaîne de valeur de leurs projets de transformation numérique :

En amont : audit et conseil, pentests et gouvernance, choix de solutions et veille technologique

Intégration : déploiement des solutions, maitrise d’œuvre

Accompagnement : assistance technique

En aval avec les Services Managés : support et maintenance, assistance à l’exploitation (notamment dans le Cloud), hébergement, supervision, NOC, SOC mutualisé et dédié.

APIXIT dispose ainsi d’un portefeuille composé de plus de 1.300 clients actifs issus des secteurs publics (universités, enseignement, recherche, collectivités et santé…) et privés (industrie, finance et assurance, services et nouvelles technologies, presse…). APIXIT compte conclure rapidement de nouvelles acquisitions : à la fois pour renforcer son maillage géographique en France, voire en Europe, et son expertise dans des domaines tels que l’assistance technique, l’hébergement (APIXIT est déjà agréé Hébergeur de Données de Santé) ou le Cloud.