Acronis choisit EXELERYS comme partenaire de formation

décembre 2021 par Marc Jacob

Acronis annonce un partenariat avec EXELERYS, start-up de nouvelle génération spécialisée dans la cybersécurité et la cyber intelligence et proposant des services de formation en entreprise, de consulting et d’éducation. La start-up sera chargée de former partenaires et utilisateurs en Europe à utiliser les solutions Acronis.