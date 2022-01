Piano s’associe à Snowflake

janvier 2022 par Marc Jacob

Piano annonce un partenariat avec le Data Cloud Snowflake afin d’aider les entreprises à comprendre et activer leurs données. Dans le cadre du programme “Powered by Snowflake”, Piano utilise Snowflake comme une plateforme basée sur le cloud pour sa plateforme d’analytics - ce qui permet de stocker, d’interroger, d’enrichir et de partager les données de manière rapide et facile au sein de l’écosystème Snowflake. Ces capacités avancées permettent une analyse précise et en temps réel du comportement des clients, afin d’aider les entreprises à personnaliser leur expérience à grande échelle.

Lancé en septembre 2021, Piano Analytics offre une solution d’analyse conçue pour une accessibilité et une utilisation étendue, quel que soit le niveau de compétence en matière de données. En démocratisant l’accès à ces données, les entreprises peuvent éliminer les silos et s’assurer que toutes les équipes, du marketing à la vente, de la data science aux opérations, opèrent à partir d’une seule source de vérité. L’une des principales caractéristiques de la solution Piano Analytics est sa collecte de données garantissant que celles-ci soient fiables, conformes à la réglementation en matière de confidentialité et jamais échantillonnées. De cette manière, les entreprises réduisent les risques et regagnent confiance quant à l’exploitation des données mises à leur disposition.

Le partenariat avec Snowflake améliore la portabilité des données pour les clients de Piano Analytics, qui peuvent désormais utiliser “Secure Data Sharing” dans Snowflake pour connecter facilement leurs données à d’autres systèmes de Snowflake Data Cloud, tels que des outils de business intelligence ou de gouvernance des données. Ce processus, qui peut être réalisé en deux clics seulement, élimine les silos de données au sein d’une organisation, garantissant que toutes les équipes peuvent accéder à la même source d’informations fiable et travailler à partir de celle-ci. Grâce à l’architecture de Snowflake, les utilisateurs de Piano Analytics bénéficient également de temps d’interrogation plus rapides, ce qui permet aux équipes de comprendre et d’optimiser les campagnes plus rapidement sans compromettre la qualité ou l’intégrité des données.

Les outils de Piano pour l’analyse et l’activation des données sont déjà utilisés par des clients dans de nombreux secteurs, notamment l’édition, la télévision, les services financiers, le tourisme et plus encore, pour comprendre leurs audiences et personnaliser l’expérience clients.