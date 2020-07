3DS OUTSCALE renouvelle ses certifications

juillet 2020 par Marc Jacob

3DS OUTSCALE, filiale de Dassault Systèmes et Cloud d’Hyper confiance obtient le renouvellement de ses certifications ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 et HDS par le bureau LNE garantissant de nouveau aux entreprises et institutions son excellence en matière de processus et de sécurité.

3DS OUTSCALE conçoit le cloud comme une infrastructure majeure dans la vie des entreprises, des institutions et de la société. Pour cela, l’entreprise met à disposition son savoir-faire, approuvé par les certifications les plus exigeantes émises par des tiers de confiance afin de valider ses approches, organisations et services.

Restant à la pointe de son secteur, 3DS OUTSCALE renouvelle son engagement de sécurité à la suite d’un audit réalisé en mai 2020, et validé par le Bureau LNE. Une démarche de certification continue, débutée en 2014 où, l’entreprise devenait le premier Cloud Provider dans le monde certifié ISO27001:2013 sur l’intégralité de ses services Cloud européens puis de son processus de développement logiciels. Depuis, l’engagement de 3DS OUTSCALE pour proposer une offre Cloud toujours plus sécurisée s’est consolidé, avec l’extension du périmètre ISO 27001 à ISO 27017 et ISO 27018 en 2018, et HDS en 2019.

Des certifications internationales qui garantissent un Cloud d’hyper-confiance unique à un niveau élevé et reconnu :

L’ISO 27001 spécifie les exigences relatives aux systèmes de management de la sécurité des informations (SMSI). La mise en œuvre des normes de cette famille par tout type d’organisation facilite le management de la sécurité d’actifs sensibles, les documents de propriété intellectuelle, les données relatives au personnel ou les informations confiées par des tiers.

L’ISO 27017, spécifique à la sécurité dans le Cloud, cette certification permet de préciser les bonnes pratiques entre les clients et fournisseurs et apporte de la transparence dans leur relation.

L’ISO 27018 spécifique à la protection de la vie privée dans le Cloud, est un véritable complément de bonnes pratiques en matière de sécurité, dans le contexte du traitement de données à caractère personnel. Enfin l’Hébergement de Données de Santé ou HDS assure l’hébergement des données de santé dans des conditions de sécurité adaptées à leur criticité.