Acronis ouvre un nouveau centre CPOC (Cyber Protection Operations Center) dans la région EMEA

août 2020 par Marc Jacob

Acronis annonce l’ouverture d’un nouveau centre Cyber Protection Operation Center (CPOC) dans la région EMEA pour aider ses partenaires et ses clients, entreprises et particuliers, à devenir #CyberFit au moyen de services de cyber protection et grâce à la surveillance et l’analyse continues des cyber menaces.

Récemment, les comptes Twitter de quelques-unes des plus grandes personnalités mondiales ont été piratés dans le cadre d’une arnaque au Bitcoin. Ce dernier cas montre combien les cyber-attaques sont omniprésentes et touchent aussi bien des individus que des entreprises partout dans le monde. Les systèmes de prévention ont beau évoluer constamment, le nombre des cas de compromission de données complexes et d’incidents de sécurité ne cesse de progresser. « Il est donc essentiel que les entreprises puissent identifier les menaces au plus tôt et qu’elles sachent réagir immédiatement », explique Candid Wüest, le directeur du nouveau centre Acronis Cyber Protection Operation Center où des experts internationaux utilisent des outils intelligents pour détecter les incidents, les analyser et les détecter au plus vite. « C’est d’une importance stratégique », ajoute-t-il. Les attaques de ransomware, qui sont de loin la cybermenace la plus courante aujourd’hui, ne cessent de gagner en sophistication. D’après les données des centres CPOC d’Acronis, le nombre d’attaques de ransomware signalées entre le second semestre 2019 et le premier semestre 2020 a progressé de 18%.

Le réseau international des centres CPOC Acronis

Un certain nombre d’entreprises ont déjà un centre Security Operation Center (SOC), ce qui est un bon premier pas. Mais les centres SOC existants ont besoin de solutions capables d’identifier les incidents prioritaires pour soulager les analystes SOC. Et il est également nécessaire de renforcer les services de gestion des incidents pour que les centres SOC puissent se concentrer davantage sur la défense. Les services cloud le permettent justement. Par son approche intégrée unique et son expertise internationale, le nouveau centre CPOC de Schaffhausen servira de centre de commandement pour la région EMEA.

Actuellement, 33 experts internationaux du monde entier travaillent dans les centres CPOC d’Acronis et l’entreprise prévoit d’en recruter davantage au cours des prochaines années. Le nouveau centre CPOC d’Acronis en Suisse aidera les quelques 500 ingénieurs de l’entreprise à contrer les menaces à l’aide de mécanismes automatisés de détection des attaques fondés sur l’IA et le ML. Leurs découvertes serviront à perfectionner des produits, comme Acronis Cyber Protect Cloud, une solution unique qui intègre sauvegarde, protection anti-malware de nouvelle génération et outils complets de gestion des terminaux. Les connaissances assemblées par le centre Cyber Protection Operation Center et ses experts aideront Acronis à développer de meilleures solutions pour l’écosystème Acronis. Le nouveau centre publiera des alertes quotidiennes quant aux nouvelles cyber menaces détectées et aux catastrophes naturelles comme les ouragans et il aidera à définir des plans de protection pour les clients. Il aura également pour mission d’analyser et de vérifier les logiciels vulnérables et veillera au déploiement des correctifs par le module Vulnerability Assessment/Patch Management (VA/PM).