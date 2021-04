2ème édition du « Guide sur la sécurité numérique pour les dirigeants et les dirigeantes »

avril 2021 par CEIDIG

Sujet désormais majeur de la performance des entreprises, la cybersécurité demeure encore méconnue alors qu’elle s’adresse aussi bien aux très grands groupes qu’aux PME. Face à ce constat, le Conseil de l’Economie et de l’Information du Digital (CEIDIG) sort le 2 avril prochain la 2ème édition du guide « L’Essentiel de la sécurité numérique pour les dirigeants et les dirigeantes ».

Un enjeu culturel et managérial majeur

Désormais, la sécurité du système d’information n’est plus seulement importante pour l’entreprise, elle en est une composante vitale. En effet, après un an de crise sanitaire, les entreprises sont particulièrement vulnérables au risque cyber. En 2020, le nombre d’attaques de type « rançongiciel » a par exemple été multiplié par 4. La cybercriminalité se perfectionne et s’organise désormais comme une véritable industrie qui s’attaque aussi bien aux grands comptes qu’aux PME. Ainsi, 43% des cyberattaques visent les petites entreprises.

Les impacts de ces attaques sont nombreux et coûteux pour les entreprises : pertes d’exploitation, coûts liés à la gestion de la crise information, coûts liés à la communication, coûts juridiques…

Pour Daniel Bénabou la négligence en matière de sécurité numérique n’est plus acceptable : « La sécurité est en 2021 un facteur de performance. Il est aujourd’hui primordial d’aborder la cybersécurité au travers d’une gestion des risques anticipée. Cette seconde édition a pour objectif de renforcer la résilience et l’excellence de notre économie en protégeant nos entreprises ».

Une mobilisation inédite pour apporter des pistes concrètes aux entreprises

Issu d’une collaboration inédite des acteurs de la cybersécurité et des représentants des entreprises tels l’ANSSI, l’AMRAE, le CESIN ou encore la CPME et le MEDEF*, ce guide permet de saisir la réalité du risque et d’apporter des réponses concrètes à ce sujet majeur.

Le guide propose 9 recommandations prioritaires et esquisse un ensemble de bonnes pratiques à destination des membres de COMEX.

Il rappelle par ailleurs l’importance de gérer la sécurité comme un élément transversal dans l’entreprise et de sensibiliser l’ensemble des salariés alors que 60% des cyberattaques sont dues à des comportements inadéquats. *Ont contribué à l’élaboration et la diffusion de cette publication : l’ANSSI, l’AMRAE, les Assises de la Cybersécurité, le CESIN, la Conférence des Grandes Écoles, la CPME, Croissance Plus, cybermalveillance.gouv.org, le Medef, Orange Cyberdéfense, Syntec Numérique…

À propos du CEIDIG

Créé en 2017 et présidé par Daniel Bénabou, le CEIDIG, Conseil de l’Economie et de l’Information du Digital est une association à but non lucratif qui vise à mobiliser des professionnels, des institutions et des entreprises – tous acteurs de la transformation numérique avec un intérêt fort pour sa sécurité. https://ceidig.fr/