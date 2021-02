Les bonnes pratiques en matière d’archivage électronique : un nouveau guide de la Fédération des tiers de confiance du numérique (FNTC) pour clarifier les usages

février 2021 par Marc Jacob

Alors que le contexte normatif et règlementaire est en pleine évolution : publication de la nouvelle version de la NF Z42 013, évolutions des modalités d’obtention de l’agrément SIAF et préparation par l’ANSSI de la certification du Service de Coffre-fort numérique, la FNTC a voulu répondre aux demandes de clarifications et de définitions posées par ses membres et de nombreuses autres entreprises en proposant un guide pratique pour s’y retrouver.