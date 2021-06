Cloud hybride : 3 éléments essentiels pour renforcer la protection de votre entreprise - Livre blanc IMS Networks

juin 2021 par Marc Jacob

Comment renforcer la sécurité de vos infrastructures cloud hybrides ? Dans un environnement IT complexe et de plus en plus ouvert sur le cloud, la sécurisation et la maîtrise des informations sont un enjeu majeur pour les organisations.