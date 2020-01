10 bonnes résolutions pour un marketing par e-mail réussi en 2020 dans le respect du RGPD

janvier 2020 par CSA

Une bonne réputation, un contenu pertinent et une liste de diffusion propre sont la base pour avoir du succès tout en respectant le RGPD. Les bonnes résolutions pour la nouvelle année appartiennent à la Sainte Sylvestre comme les feux d’artifice, mais la plupart du temps elles restent ce qu’elles sont, juste des résolutions et ne sont jamais systématiquement mises en pratique. La Certified Senders Alliance (CSA) a résumé 10 bonnes résolutions pour l’année 2020, auxquelles vous devriez absolument vous tenir, au moins si vous voulez mener des campagnes d’email marketing réussies dans l’année à venir en conformité avec le RGPD et compter sur une relation de confiance avec vos clients actuels et futurs.

La loi est la loi

Respectez toujours le Règlement Générale sur la Protection des Données (RGPD). Non seulement parce que vous êtes menacés de lourdes sactions en cas de non-conformité, mais aussi parce qu’une infraction à la loi met en danger votre bonne réputation et la confiance de vos clients. Si vous répondez aux critères de la Certified Senders Alliance (CSA) et que vous en obtenez la certification, vous êtes toujours du bon côté, également en ce qui concerne le RGPD.

Défendez-vous du phishing

Protégez-vous et protégez votre marque contre l’hameçonnage. Utilisez les normes SPF, DKIM et DMARC lors de l’envoi de vos e-mails. Avec l’aide de DMARC, Sender Policy Framework (SPF) et Domain Keys Identified Mail (DKIM), vous avez la possibilité de rendre vos e-mails clairement reconnaissables pour un fournisseur de messagerie et en même temps de déterminer comment il doit traiter les e-mails qui semblent provenir de vous. Ainsi, les e-mails de phishing peuvent être détectés et filtrés de manière fiable avant qu’ils n’atteignent le destinataire et ne causent des dommages éventuels à votre client.

Un atout précieux : des adresses de qualité

N’incluez dans votre liste de diffusion que les adresses de personnes que vous avez générées légalement, dont vous savez que vous voulez leurs informations et dont vous pouvez toujours prouver le consentement. Cela vous donne non seulement une sécurité juridique, mais protège également votre réputation et établit la confiance avec vos clients. Une petite liste de diffusion avec des adresses de haute qualité est préférable à une grande liste de diffusion avec des adresses provenant de sources au moins douteuses. Dans tous les cas, utilisez la procédure de Double-Opt-In. En cas de doute, vous devez pouvoir prouver clairement à tout moment que vous avez le consentement de chaque personne à qui vous avez envoyé un e-mail. Et avec Double-Opt-In (DOI), vous êtes du bon côté.

Faites attention aux pièges

Ne tombez pas dans le piège. Si vous envoyez un mail à un Spam-Trap (piège à spam), votre réputation d’expéditeur sérieux en souffre et vous vous retrouvez rapidement sur une liste noire. Maintenez vos listes de diffusion propres et soignez-les régulièrement. Supprimez immédiatement les adresses inactives de vos listes et n’envoyez pas à d’anciennes adresses que vous n’avez pas utilisées depuis des années.

Attention aux loteries

Si vous participez en tant que co-sponsor à un concours pour générer des addresses, veillez à ce que le nombre de sponsors soit réduit (max. 8) et que vous ayez accès à tout moment à la déclaration de consentement du destinataire.

Parlez clairement

Soyez honnête, même lorsqu’il s’agit d’attirer de nouveaux abonnés à votre newsletter. Dites ce que vous voulez dans des mots clairs et compréhensibles, ne " cachez " pas votre demande de consentement à la publicité. Le destinataire le remarque au plus tard lorsqu’il reçoit une newsletter qu’il n’a pas demandée consciemment et il se désabonne, gêné - ou pire encore – il la marque comme spam dans sa boîte de réception.

Maintenez les listes de diffusion propres

Si votre fournisseur de services de messagerie électronique propose le feedback loop (boucle de retroaction de plainte spam), utilisez cette option. Vous recevrez alors un retour d’information de votre fournisseur sur les destinataires qui classent votre courrier comme spam ou courrier indésirable. Cela vous aide également au maintien d’une liste propre, mais bien sûr seulement si vous supprimez immédiatement les adresses concernées.

Tenez votre parole

Respectez les accords. Si vous avez un accord pour envoyer une newsletter sur la mode, n’envoyez pas de publicité pour les voitures. S’il existe déjà une relation client avec le destinataire pour un produit spécifique, veillez à ne lui envoyer que des informations sur des produits identiques ou similaires. Dans les autres cas, n’envoyez de la publicité que pour les produits ou services mentionnés dans la déclaration de consentement. Évitez d’utiliser dans la déclaration des termes " vagues " de l’industrie tels que " finance et assurance " ou " vente par correspondance ".

Le contenu compte

Si vous connaissez les attentes de vos clients et que vous leur fournissez exactement le contenu qu’ils veulent lire, vous avez déjà fait un grand pas vers la conversion. A quel moment du parcours client se trouve le destinataire de ma newsletter, comment faut-il s’adresser à lui, quelles sont les informations pertinentes et intéressantes ? La pertinence crée un intérêt, lie les clients existants et en génère de nouveaux.

Si vous vous en tenez aux intentions mentionnées ci-dessus, (presque) rien ne s’oppose à un marketing par e-mail réussi. Mais il y a encore une dixième bonne résolution :

Dernier point, mais non le moindre : le Sommet de la CSA sur le courrier électronique

Visitez le Sommet 2020 de la CSA du 22 au 24 avril à Cologne, en Allemagne. Pendant trois jours, des experts en marketing, des formateurs en informatique et des cadres de plus de 15 pays discuteront des nouveaux développements dans l’industrie de l’email. Vous apprendrez ici ce qui fait un bon courriel, comment vous protéger et protéger votre marque contre les abus et comment maintenir la confiance de vos destinataires. Pour plus d’informations sur le sommet, cliquez ici.