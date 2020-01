TikTok : comment le réseau social gère les données de ses utilisateurs

janvier 2020 par Proofpoint

Afin d’évaluer les cyber risques associés à l’utilisation de TikTok, les chercheurs Proofpoint ont examiné les règles de confidentialité de TikTok sur Android et iOS, les informations envoyées à leurs serveurs et la façon dont les données sont stockées.

Parmi les principales conclusions de cette analyse, il est apparu qu’en plus de demander l’accès à l’audio et à la vidéo de l’appareil, l’application accède également à la géolocalisation et aux informations du téléphone.

Sherrod DeGrippo, Directrice Menaces Emergentes au sein de Proofpoint commente : " TikTok est l’une des applications réseaux sociaux les plus populaires auprès des adolescents, avec des centaines de millions d’utilisateurs actifs dans le monde entier. Cependant, comme pour toutes les applications, il est important d’avoir conscience des données que TikTok collecte, afin d’éviter les problèmes de confidentialité. Utiliser TikTok implique de donner accès à de nombreuses informations personnelles, y compris la localisation. Nous encourageons les utilisateurs à prendre certaines précautions, comme limiter le nombre de personnes qui peut voir et interagir avec son contenu, restreindre le partage de sa localisation et prendre connaissance de la politique de confidentialité "