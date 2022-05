Zoom, la plateforme favorite des fonctionnaires américains

mai 2022 par Marc Jacob

Zoom Video Communications Inc. (NASDAQ : ZM), la plateforme spécialiste des communications unifiées, partage les résultats d’une étude réalisée auprès de fonctionnaires américains. Cette étude a démontré que les communications vidéo représentent un pilier essentiel pour ces fonctionnaires et qu’ils favorisent Zoom en la matière.

47 % des sondés choisiraient d’utiliser Zoom comme plateforme de communication audio et vidéo s’ils le pouvaient. En outre, 87 % ont une opinion favorable à l’égard de Zoom. La quasi-totalité des personnes interrogées trouvent que Zoom est facile à utiliser (91 %). 56 % préfèrent utiliser Zoom pour les présentations live et 39 % pour les réunions privées. Enfin, 84% considèrent que Zoom permet à chacun de participer à parts égales lors d’une réunion et 80 % estiment que Zoom assure le même accès à la plateforme à tout un chacun.

La visioconférence est un outil très utilisé par les fonctionnaires interrogés : 80 % utilisent les communications audios et vidéos pour être en contact avec leurs collègues et environ un tiers les utilise pour communiquer avec d’autres fonctionnaires n’appartenant pas à leur organisation (33 %) et avec les citoyens/la communauté (29 %).

La plupart des personnes interrogées préfèrent utiliser les communications audios et vidéos pour animer un webinaire (81 %), pour organiser une rencontre en externe avec une audience de haut niveau (80 %) et pour animer une présentation en direct face à une audience (79 %). Par ailleurs, près de la moitié des personnes interrogées trouvent les conférences vidéos fiables pour animer une réunion privée (47 %).

Sans grande surprise, la majorité des fonctionnaires interrogés a le sentiment que l’utilisation des outils de communication audio et vidéo pour le travail à distance améliore sensiblement leur façon de travailler :

• 59 % ont l’impression d’être plus productifs

• 55 % ont le sentiment de créer des liens plus forts avec les personnes avec qui ils échangent

• 55 % se sentent plus à l’aise pour exprimer leurs pensées

• 52 % se sentent plus impliqués

• 49 % ont le sentiment d’avoir un impact plus important que s’ils n’utilisaient pas les communications vidéos

Ce sentiment positif se retrouve également en matière de sécurité : l’étude a montré que 79 % des fonctionnaires du gouvernement interrogés estiment que la technologie des communications audios et vidéos est très ou plutôt sécurisée.

La majorité des fonctionnaires interrogés (84 %) considèrent que les technologies audios et vidéos vont continuer à jouer un rôle central dans leur travail à l’avenir. De plus, nombreux sont ceux (77 %) qui pensent également que ces technologies auront des conséquences sur leur poste en particulier. Pour plus d’informations : le rapport complet de l’enquête menée par Morning Consult et des explications sur Zoom for Government.

Méthodologie de l’enquête

Enquête sur « l’importance de Zoom au sein du gouvernement » menée du 5 novembre au 13 novembre 2021, auprès de 300 fonctionnaires fédéraux, employés municipaux et agents de l’État des États-Unis qui ont déclaré avoir recours à une plateforme de communication audio et vidéo dans le cadre de leur travail au moins une fois par mois. Quand l’objectif était d’établir des comparaisons entre les différentes plateformes, les personnes interrogées disposaient d’une connaissance suffisante de Zoom et de ses concurrents pour faire des comparaisons. Les données recueillies ne sont pas pondérées et Morning Consult a utilisé des quotas pour estimer la composition de l’audience interrogée. La marge d’erreur pour cette étude est de plus ou moins 6 %.