Mailinblack, lauréat du Next Top 20, programme réunissant les 10 startups les plus prometteuses du territoire Aix-Marseille

mai 2022 par Marc Jacob

Mailinblack annonce être lauréate du Next Top 20, programme réunissant les dix startups les plus prometteuses du territoire Aix-Marseille. Il vise à créer des passerelles entre grandes entreprises et jeunes pousses, à offrir un terreau favorable aux partenariats commerciaux, industriels et d’innovation et à contribuer à l’émergence de licornes locales à vocation mondiale.

Pour Bruno Cagnol, Président du Club Top 20, “Pour faire d’Aix-Marseille-Provence une terre d’entrepreneurs et d’audace ainsi que le 1er pôle d’attractivité de l’espace Euromed-Afrique, notre métropole doit être perçue et vécue comme un territoire attractif pour l’implantation d’entreprises innovantes et l’accueil des meilleurs talents. Cette première promotion est à l’image du fantastique essor des filières innovantes de notre territoire, essentielles pour bâtir une Europe plus durable et souveraine dans un monde transformé par les nouvelles technologies du numérique, notamment dans les domaines de la greentech, de la santé et du digital.”

Profondément enracinées dans le territoire, ces entreprises lauréates ont déjà levé plus de 200 millions d’euros et emploient plus de 1000 personnes. Elles seront présentées officiellement aux membres du Club Top 20 le 1er juillet pour semer les graines de futures collaborations.

Pour Jean-Baptiste Geissler, Directeur Général de la French Tech Aix-Marseille, “En resserrant les liens entre les grands groupes et ces dix startups parmi les plus prometteuses d’Aix-Marseille, nous mettons toutes les chances de notre côté pour que ces entreprises puissent passer à l’échelle. Le Next Top 20 contribue à créer une dynamique positive d’innovation sur le territoire, avec un effet d’entraînement sur l’ensemble de l’écosystème.”

Parmi les startups lauréates, trois d’entre elles opèrent dans le secteur de la santé (Kiro, ImCheck Therapeutics, Volta Medical), trois autres, dont Mailinblack, dans le domaine du digital (Tcheck, Skeepers), et quatre dans le domaine des greentechs (Ombrea, Telaqua, Dualsun, Nawa Technologies).

------------------ A propos du Club Top 20 :

Le Club Top 20 fédère les 56 grandes entreprises de la Métropole Aix-Marseille Provence qui réalisent chacune plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et disposent de leur siège ou d’un centre de décision sur le territoire. Les membres du Club représentent 120 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé et 500 000 emplois. Fort de leur ancrage local, l’ambition de ces dirigeants et dirigeantes d’entreprises est d’impulser, amorcer et développer ensemble des projets en faveur de l’attractivité et du rayonnement du territoire. Le Top 20 veut contribuer à faire d’Aix-Marseille Provence le 1er moteur d’attractivité de l’espace Euromed-Afrique grâce à 20 domaines d’excellence pour plus de talents, d’entreprises et d’emplois dans la métropole.

Contact : Lucie Junet, Secrétaire générale : lucie.junet@clubtop20.com

A propos de la French Tech Aix-Marseille :

La French Tech Aix-Marseille Région Sud est un collectif d’entrepreneurs et acteurs de l’écosystème tech et numérique du territoire. Sa feuille de route comprend cinq grands axes, en lien avec la stratégie portée par la Mission French Tech nationale :

Fédérer et faire rayonner l’écosystème,

Booster le financement des start-up,

Accompagner à l’international,

Nourrir un vivier de talents,

Promouvoir la technologie durable et inclusive.

Contacts : Jean-Baptiste Geissler, directeur général : jb@lafrenchtech-aixmarseille.fr Jeanne Roques, responsable éditorial et relations presse : jeanne@lafrenchtech-aixmarseille.fr