DEVERYWARE acquiert GEOLSemantics

mai 2022 par Marc Jacob

Le groupe DEVERYWARE élargit son offre et renforce son savoir-faire dans l’analyse sémantique et linguistique, avec l’acquisition du spécialiste GEOLSemantics.

Avec cette intégration, Deveryware se positionne parmi les rares acteurs français de la sécurité globale en capacité de proposer cette expertise. La capacité d’analyser le langage de manière automatisée est devenue un enjeu essentiel pour les organisations publiques et privées, en raison de l’accroissement de la quantité de données générées au quotidien.

DEVERYWARE CRÉE UN NOUVEAU PÔLE D’EXPERTISE AUTOUR DE L’ANALYSE DU LANGAGE

Deveryware intègre les actifs de GEOLSemantics. Les experts de GEOLSemantics rejoignent les équipes techniques de Deveryware et poursuivent leurs activités. Ensemble, ils ont pour mission de développer l’expertise du groupe en matière d’analyse sémantique et linguistique. Publications sur les réseaux sociaux, emails, procès-verbaux d’auditions, rapports et pièces transcrites, etc. : l’analyse sémantique est actuellement un sujet « critique » à la fois dans les enquêtes judiciaires et pour les performances des entreprises.

Au sein de son pôle dédié à l’analyse de données, qui porte notamment sa solution DeveryAnalytics Telephony Data destinée à l’analyse des données téléphoniques, Deveryware structure une nouvelle expertise autour de l’intelligence artificielle et de l’analyse du langage. Elle renforce également les capacités du groupe en termes d’OSINT (Open Source Intelligence/ renseignement en sources ouvertes), sujet d’intérêt pour Deveryware.

L’acquisition de cette nouvelle brique technologique permet à Deveryware à la fois d’accélérer ses projets de R&D autour de l’intelligence artificielle qui intègrent ce volet d’analyse sémantique et d’augmenter les capacités de ses solutions existantes, avec de nouvelles fonctionnalités dédiées au langage.

GEOLSEMANTICS, LE SPÉCIALISTE DE L’INTELLIGENCE SÉMANTIQUE Les technologies de GEOLSemantics permettent d’analyser et anticiper les évènements grâce à l’Intelligence Sémantique. Elle repose sur l’IA et l’analyse des contenus textuels dans différentes langues, pour identifier et structurer les données pertinentes et les rendre directement exploitables par des processus automatiques.

L’excellence de GEOLSemantics repose sur l’expérience d’une équipe mixte d’une dizaine de personnes, composée principalement de docteurs en linguistique ou en informatique. Leurs compétences couvrent à la fois le « NLP », (Natural Language Processing), le « NLU » (Natural language Understanding) et la maitrise linguistique d’un ensemble de langues notamment orientales. Ces technologies vont notamment permettre à Deveryware de développer le « profilage sémantique », qui permet d’accélérer une enquête, de détecter des signaux faibles dans un volume massif de données hétérogènes ou encore d’identifier des événements pouvant nécessiter l’intervention des secours. En intégrant GEOLSemantics, le groupe DEVERYWARE offre de nouveaux services aux acteurs étatiques et aux entreprises.