VAST Data et Vertica annoncent un partenariat pour redéfinir l’entrepôt de données all-flash

avril 2022 par Marc Jacob

VAST Data annonce une alliance stratégique avec Vertica afin d’aider les entreprises à consolider leurs silos de données structurées et non structurées et démocratiser les données pour l’exploration, l’analyse et la compréhension en temps réel. L’union de la plateforme de données all-flash Universal Storage de VAST avec la base de données analytique de Vertica offre aux clients les performances, l’évolutivité, la protection des données et la résilience nécessaires aux applications modernes et convergentes de data lake et de data warehouse.

L’alliance de VAST et Vertica soutient le modèle émergent de "data lakehouse", qui consiste à fusionner les architectures de data lake et de data warehouse pour fonctionner comme un guichet unique pour l’ensemble des données structurées, semi-structurées et non structurées d’une entreprise. Associée à Vertica, l’architecture DASE (disaggregated shared everything) de VAST Universal Storage permet aux clients de bénéficier de performances de stockage en temps réel pour tous leurs cas d’utilisation, qu’il s’agisse d’analyses d’entrepôt de données, de requêtes ad hoc ou de travaux complexes de science des données. La plateforme de stockage universel de VAST, couplée à la base de données analytique de Vertica apporte aussi d’autres avantages tels que :

Des requêtes de base de données 3x plus rapides. La plateforme de stockage objet all-flash accélère les performances des requêtes de bases de données par rapport aux systèmes NAS all-flash existants, afin de réduire la latence et d’accélérer le temps de compréhension.

Une densité de datacenters deux fois supérieure, pour un coût deux fois moindre. En s’appuyant sur le stockage hyperscale all-flash et sur la réduction des données basée sur la similarité de VAST, Universal Storage réduit la capacité de stockage nécessaire sans compromettre les performances, optimisant ainsi les dépenses et l’espace alloués au stockage.

Évolution indépendante de la capacité et du calcul. Les clients peuvent faire évoluer de manière transparente et indépendante les ressources informatiques de Vertica, ce qui offre une plus grande souplesse et une meilleure efficacité pour répondre à l’évolution des besoins de l’entreprise.

Qualité de service (QoS) dédiée. L’architecture DASE de VAST élimine le trafic est-ouest dans le stockage scale-out pour permettre la création de pools de serveurs de stockage objet composables qui permettent à plusieurs équipes d’analystes commerciaux et de spécialistes des données de travailler simultanément à partir d’un seul ensemble de données sans dégradation des performances ni conflit de ressources.

Un cluster de stockage unique pour le Data Center. La consolidation des besoins de stockage des data warehouse et des data lake d’une entreprise simplifie la gestion et accélère l’accès aux données, tout en éliminant les architectures de données complexes.

La solution combinée prend également en charge l’essor des tâches d’interrogation dynamiques et interactives pour découvrir de nouveaux modèles ou aperçus en temps réel afin de permettre des expériences utilisateur hyper-personnalisées, alors qu’auparavant, les requêtes étaient des tâches par lots, comme les rapports de fin de mois. Cela est rendu possible par le fait que toutes les données se trouvent dans une architecture lakehouse entièrement flash et sans niveaux, rendant toutes les données disponibles à tout moment pour chaque application. Tout est simple lorsque vous n’avez plus besoin de déplacer les données à travers des silos d’infrastructure.