USERCUBE annonce une alliance avec EasyVista

avril 2022 par Marc Jacob

Les éditeurs USERCUBE et EasyVista jouent la carte de l’innovation et conjuguent IGA et ITSM. Cette alliance stratégique permettra aux deux éditeurs de renforcer leur avantage concurrentiel et de répondre précisément aux attentes de leurs clients communs.

La bonne gouvernance des identités, des accès aux applications, des assets, du catalogue de services et du support IT sont des projets stratégiques au sein des Directions des Services d’Information. Dans ce contexte, s’appuyer sur des environnements sécurisés, souverains et performants est une nécessité.

Pour répondre à cet objectif ambitieux, USERCUBE et EasyVista ont noué un accord technologique et commercial qui leur permettra d’apporter une réponse unifiée aux attentes des ETI et grands comptes français et internationaux. Ainsi, grâce à la qualité de leurs solutions Saas et à leurs expertises sur leurs marchés respectifs, les deux partenaires pourront simplifier les processus de pilotage IGA et ITSM de leurs clients.

Au travers d’un connecteur développé par Usercube, il est donc possible de rapidement faire communiquer les deux plateformes, de sécuriser les accès à la solution EasyVista, de gérer les comptes utilisateurs EasyVista avec Usercube, et de générer automatiquement des tickets dans EasyVista. Au final, l’objectif est de proposer une expérience fluide pour les utilisateurs et de concilier IGA et ITSM.