Qlik obtient plusieurs certifications Google Cloud Ready - BigQuery

avril 2022 par Marc Jacob

Qlik® annonce que Qlik Sense®, sa solution analytique dans le cloud, et Qlik Data Integration® ont été certifiées « Google Cloud Ready – BigQuery ». Cette reconnaissance vient renforcer la confiance des clients lorsqu’ils combinent les solutions Qlik avec Google BigQuery dans le but d’activer leurs données.

Google Cloud Ready – BigQuery est un programme partenaire de validation d’intégration qui a pour but de renforcer la confiance que les clients portent aux intégrations de solutions partenaires avec BigQuery. Dans le cadre de cette initiative, les équipes d’ingénieurs de Google valident les intégrations partenaires avec BigQuery selon un processus en trois phases. Celles-ci consistent à effectuer une série de tests d’intégration en comparant les résultats avec les valeurs de référence, à travailler en étroite collaboration avec les partenaires afin de combler toute lacune éventuelle et à améliorer la documentation destinée aux clients communs.

Ces certifications prouvent que les solutions Qlik Data Integration et Qlik Sense répondent à un ensemble de critères fonctionnels et d’interopérabilité lorsqu’elles sont intégrées avec BigQuery de Google. Ainsi, les clients qui découvrent Qlik Sense et Qlik Data Integration sont assurés dubon fonctionnement avec BigQuery et gagnent du temps en écourtant la phase d’évaluation. En tant que membre du programme, Qlik bénéficie de plus d’opportunités de collaboration étroite avec les équipes d’ingénieurs partenaires de Google Cloud et BigQuery afin d’élaborer des feuilles de routes communes.

Qlik Sense est une solution d’analyse de données moderne dans le cloud qui donne les moyens à chacun, quel que soit son degré de compétence, de passer de l’analytique passive à l’analytique active, afin de prendre des décisions qui s’appuient sur les données et d’agir au meilleur moment. Qlik Sense est un composant de la Qlik Active Intelligence Platform®, alimentée par Qlik Cloud®, et bénéficie d’un moteur associatif unique, ainsi que d’un système d’alertes intelligent, d’une collaboration renforcée, de capacités analytique augmentée alimentées par l’IA, d’analyses mobiles et intégrées, ou encore d’un système de déclenchement d’actions automatisé.

Quant à Qlik Data Integration, elle automatise l’acheminement en temps réel, le raffinement, le catalogage et la publication de données entre plusieurs systèmes sources et Google Cloud pour des clients comme Gordon Food Service ou Breuninger. Qlik améliore l’agilité du processus d’analyse grâce à des pipelines de données automatisés qui permettent l’acheminement de données en temps réel depuis une grande variété de systèmes source (parmi lesquels SAP, Mainframe, RDBMS, Data Warehouses et bien d’autres), tout en automatisant les opérations de transformation des données pour qu’elles soient prêtes pour l’analyse sur toutes les plateformes cloud, y compris Google Cloud.