Thales et TheGreenBow s’associent pour proposer une solution de chiffrement de communications réseaux de haut niveau de sécurité

avril 2022 par Marc Jacob

Dans un monde toujours plus connecté, de nouveaux enjeux apparaissent mettant la sécurité de nos systèmes informatiques au centre des priorités. Face aux nouveaux besoins de mobilité et de sécurité, Thales et TheGreenBow, éditeur français de solutions VPN, signent un partenariat industriel pour proposer une solution d’accès à distance sécurisé.