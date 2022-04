Zyxel présente une nouvelle série de switchs : les GS1915.

avril 2022 par Marc Jacob

Conçus pour garantir aux professionnels des petites et moyennes structures une qualité de réseau performante, la série GS1915 comporte deux switchs 8-ports, avec ou sans PoE. Partie intégrante de la famille Nebula et compatible avec l’ensemble des produits qui le sont, ces nouveaux modèles offre une connectivité réseau renforcée ainsi qu’une gestion simplifiée multi-équipements, fluide et sécurisé à partir de l’application mobile Nebula.

Ces deux nouveaux switchs, GS1915-8 et GS1915-8EP, garantissent un maximum d’efficacité grâce au Cloud Networking et présente deux bénéfices majeurs :

• Plug and play : cette nouvelle série de switchs à pour objectif de faciliter la configuration des différents produits pour accéder à un réseau opérationnel rapidement sans avoir besoin d’une équipe technique dédiée.

• Application multifonctions : les utilisateurs peuvent ajouter de nouveaux équipements à la plateforme Nebula et obtenir un aperçu du statut des équipements connectés, contrôler leur réseau à distance, et bloquer les clients non autorisés, de n’importe où et n’importe quand.