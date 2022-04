Centreon collabore avec AWS pour lancer Centreon Cloud

avril 2022 par Marc Jacob

Centreon annonce un accord de collaboration stratégique avec Amazon Web Services (AWS) pour héberger Centreon Cloud, sa nouvelle plateforme de supervision en mode SaaS (Software as a Service). Centreon Cloud apporte encore plus de valeur ajoutée et un délai de mise en supervision optimisé pour ses clients et MSPs (Managed Service Providers) en proposant une solution de supervision robuste, éprouvée sur le marché, agile, flexible et rentable.

Annoncée lors du Centreon Summit 2021, Centreon Cloud est une nouvelle plateforme de supervision informatique en mode SaaS qui offre aux organisations quelle que soit leur taille, une flexibilité maximale pour leurs projets de supervision IT.

Après une phase bêta réussie en collaboration avec des clients sélectionnés, Centreon Cloud est entré dans une phase de Controlled Availability pour six mois et est désormais commercialisée dans certaines régions depuis le 1er Mars 2022. Cette offre SaaS sera disponible sur tous les marchés dans le courant de l’année.

Les équipes d’AWS collaborent avec Centreon depuis le début du projet pour concevoir une solution Cloud Native et sélectionner les services AWS appropriés offrant une combinaison optimale de coût, de sécurité, et de performance.

La plateforme Centreon peut découvrir automatiquement et superviser les infrastructures Cloud avec des alertes sans configuration, une connectivité et des intégrations « No-Code » pour plus de 700 types de composants IT. Elle peut également superviser en même temps les équipements legacy, on-premise et en bordure de réseau (Edge), offrant ainsi une visibilité unique Cloud-to-Edge, sans équivalent dans le secteur. Cet avantage est une valeur ajoutée inégalée pour nos clients dans l’ensemble de l’industrie.

Centreon valide le parcours software du programme AWS Partner Network En complétant les revues techniques (FTR) et d’architecture (WAR) pour Centreon Cloud, Centreon valide son parcours software au sein du programme AWS Partner Network.